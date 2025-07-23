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影／87歲老翁騎單車失聯10小時 被發現跌落10公里外水溝
彰化縣和美鎮87歲郭姓老翁昨天上午騎腳踏車外出，卻在約10小時後，當晚被發現跌落約10公里外的花壇鄉番花路水溝，水深約在腰間，十分驚險，彰化警分局花壇分駐所據報後，會同消防人員及時將他救起送醫。
警方指出，郭姓老翁是昨天上午11時30分許，騎乘腳踏車外出走失，經和美分局大霞派出所通報為緊急協尋人口，卻一直沒有結果，令家人心急如焚。
在郭姓老翁失聯約10小時後，昨晚9時許，彰化分局花壇分駐所接獲報案，稱在花壇鄉番花路與金墩街口有一名老翁騎腳踏車跌落水溝，當時正在巡邏的分駐所巡佐江朝稚、警員余政諺，立即趕往協助，並通知消防人員將老翁救起，並送往彰化基督教醫院就醫，所幸老翁意識清楚、無生命危險。
警方進一步查證老翁身分，發現他是剛剛和美分局通報緊急協尋失蹤的郭姓老翁，隨即聯繫他的兒子前來分駐所辦理撤尋手續，家屬也對警方與熱心民眾表達感謝。
警方呼籲，家中若有年長者，應多加留意其行蹤，建議可配戴防走失裝置，避免發生危險，如有需要，也可向鄰近派出所申請協助。
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