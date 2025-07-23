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宜蘭2屍3命重大火警調查結果 竟是電動機車「充電中」起火釀禍
宜蘭蘇澳鎮蘇濱路3層樓透天民宅昨天發生大火，燒死一對印尼籍情侶及腹中胎兒，造成2屍3命慘劇。宜蘭縣消防局火調科今天勘驗火場，發現1樓停業的快炒店，門口內外停放5輛電動機車，其中1輛電動機車在火災發生當下正在充電中，研判是造成火災的起火點。
蘇澳龍德工業區的外籍移工相當多，起火的透天民宅，2樓是租給一對菲律賓籍夫妻，3樓租給罹難的印尼籍男女，雙方以夫妻對外相稱，事實上無論在台灣或印尼查無婚姻關係。
昨天下午一場火警，濃煙烈焰，雖然火滅得很快，但救災人員搜索現場時，在2、3樓樓梯間尋獲1名倒地的30歲印尼女子，另在3樓廁所找到35歲的男子，兩人都失去生命徵象，送醫搶救不治，女方懷有7個月身孕。
事發當下，1樓快炒店的門內外停放多輛電動機車，全部付之一炬，經查5輛電動機車都是附近移工停放的，有1輛在火災發生時正在使用延長線充電，整個被燒到焦黑，研判應該是起火點，相關證物將送到消防署進一步確認。
蘇澳鎮長李明哲今天也到場關心，他說，這起火災造成兩位印尼籍男女罹難，公所會根據急難救助等辦法提供協助，其中男性在龍德工業區工作，雇主確認其身分且合乎補助規定，另一位懷孕的印尼籍女子是逃逸外籍勞工，能否補助尚待釐清。
針對屋主，鎮公所也有急難救助，針對屋損的部分依規定必須要有居住事實，另外還有仁愛基金等協助。
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