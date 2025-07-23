汐止73歲保全與妻陳屍屋內…兒透露曾遭詐250萬！檢警相驗追死因

新北市汐止73歲葉姓保全昨天因未到班，同事察覺有異報警。破門後驚見葉男及妻子黃女陳屍屋內。死者兒子透露父母曾遭詐250萬元，檢警今相驗，死者兒子面對詢問不發一語，快步進入相驗室。葉男夫妻死因是否與遭詐有關仍待相驗釐清。

據了解，汐止警今年1月間接獲黃女報案，稱去年11月中誤信臉書投資廣告加入Line投資群組，陸續匯款、面交250萬餘元。警方受理後今年3月逮捕邱姓車手移送法辦，檢察官目前已將邱男依詐欺罪嫌起訴。

但昨天葉男早上未到班，同事發覺有異報警，警方及消防人員趕至葉男位於汐止區康寧街住處破門，驚見葉男及黃女夫妻倆陳屍床上，身上已有屍斑死亡多時。

死者兒子接獲通知趕來認屍，難過的向警方表示一週前曾與父母聯繫，並未發現有何異狀，但今年初父母曾被詐騙250萬元，是否因而想不開仍待釐清。

檢察官與法醫今天下午至新北市立殯儀館相驗葉男及黃女遺體，死者2名兒子也到場配合相驗。面對詢問是否知道父母遭詐及死因，死者兒子不發一語快步進入相驗室，2名死者確切死因仍待相驗釐清。

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