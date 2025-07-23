影／客運視角曝！萬里砂石車猛撞釀1死14傷 疑鋼條沒綁好彎道翻車直撞

新北市萬里區中幅磚廠公車站牌前，今天發生大貨車撞國光客運1死14傷嚴重車禍意外，警方調閱公車監視器畫面，發現大貨車在過一處彎道後失控翻車，跨越對向車道直撞公車。國光已急煞，仍無處可閃避。

金山警分局表示，根據國光客運車內外監視器，大貨車是在一處轉彎處剛過彎道時失控翻車，跨過雙黃線直撞國光客運。國光客運急煞仍撞上。

新北市萬里區中幅磚廠公車站牌前，今天發生嚴重車禍，葉男駕駛的大貨車載運百餘鋼條，衝到對向撞上陳姓駕駛車載有41人的國光客運，造成1死14傷意外。

39歲游姓乘客當時坐在駕駛上方左側第一排，撞擊力大玻璃碎裂，地板與座位多處血跡，送醫不治；大貨車駕駛葉男受困多時救出送醫，重傷救治中；其他有13名乘客輕傷，飽受驚嚇。

警方說，現場限速50公里，是否超速還要進一步調查，目前研判大貨車當時車上鋼條沒有繫妥，過彎道時重心不穩翻車，車頭是正的，但貨斗整個側翻，認為是貨物過重或重心不穩失控。