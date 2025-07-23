桃消龍潭分隊水域救援訓練登場 著重操艇演練強化救災能力
為強化消防同仁水域救溺現場之應變能力，桃園市消防局第四大隊龍潭分隊於今(23)、明兩日，於所屬轄區龍潭大池舉辦為期兩日的水域救援訓練，並邀請山峰分隊共同參與，藉由聯合操演提升區域水域救援整備能量。
此次訓練主軸著重於操艇訓練與實務救援，針對參訓人員強化水域救生技能，包括水域安全觀念建立及現場救援程序熟悉等。課程中實際操作內容囊括各項操控技巧訓練，例如駕艇進行障礙物閃避、急彎操控、離岸與回岸直線加速與O型水域救援動作等基礎與進階操作項目。此次訓練更偕同鄰近單位山峰分隊一同參加，期能提升區域救災能力及團隊協調能力。
龍潭分隊表示，天氣炎熱，民眾常會選擇戲水消暑，請民眾務必留心所到之水域是否為合法戲水區域，禁止至危險水域戲水，並遵守「防溺十招、救溺五步」安全守則。而此次水域救援訓練目的不僅在於強化同仁操駕救援船艇之熟練度，更期望建立面對水域救援案件時的自我保護能力與團隊支援默契，確保在執行救溺任務時能兼顧效率與安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消龍潭分隊水域救援訓練登場 著重操艇演練強化救災能力
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