影／只差1秒！鋼條狂噴從天降急閃逃一劫騎士身分曝…用爬的爬起來
新北市萬里區中幅路磚廠公車站牌前，今天發生載運大批鋼條大貨車撞國光客運造成1死14傷意外。行車記錄器拍下撞擊瞬間，百餘鋼條噴出散落一地畫面，令人怵目驚心，當時瞬間右轉命大逃一劫機車騎士身分曝光。
警方調查，當時有車輛行經車禍現場，行車記錄器拍下撞擊瞬間，從畫面可看到上百根鋼條瞬間噴出，有如流水急噴散落畫面。另外，還有一輛機車剛好經過，發現鋼條後往右急轉，才沒有被鋼條刺到，命大逃一劫。
這名命大的機車騎士是一名邊坡修復工人，萬里區磺潭里長張宗基說，今天上午7點45分時，因為附近邊坡有修復工程正在上工，當時龐姓工作人員騎機車剛好經過，當時大貨車剛好撞擊國光客運，龐男反應非常快馬上右轉，避開百餘鋼條，非常驚險。
「用爬的爬起來，就看到滿地的鐵條，鋼條從天上飛過來，太可怕了，工人真的有嚇到。」張宗基說，龐男的機車閃過後嚇到摔倒，整個人再爬起來，還好沒有受傷，就差1秒可能下場就慘了，真的命大逃過一劫。
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