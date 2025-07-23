砂石車撞國光客運釀1死14輕重傷 公路局：兩方車籍及駕駛人駕籍均正常
新北市萬里區今早7時許發生砂石車與國光客運相撞的嚴重車禍，導致1人死亡、14人輕重傷，交通部公路局表示，本事故的砂石車及國光客運車輛的車籍、駕駛人駕籍均正常，確切肇事原因警方仍在釐清，公路局副局長周廷彰於中午11時10分至基隆長庚醫院探望傷者並發放慰問金。
公路局指出，今早7時52分於新北市萬里區發生營業貨運曳引車與國光客運發生對撞事故，造成15人死傷，其中1人死亡、14人輕重傷，截至中午12時止，還有5人傷者未出院，包含基隆長庚4人、內湖三總醫院1人。
公路局說，本事故KLB-5525號營業貨運曳引車（肇事砂石車）於1999年4月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗日為2025年6月25日，下次檢驗日為2025年12月24日；駕駛人駕籍正常，2021年9月取得職業聯結車駕照。
國光客運KKA-8176號營業大客車，今日行駛1815C路線（台北-金山青年活動中心[經基金交流道]），該車於2016年10月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗日2025年4月15日，下次檢驗日2025年10月17日；駕駛人駕籍正常，2022年9月取得職業大客車駕照；另經檢視GPS訊號，經檢視該駕駛工時未有違反汽車運輸業管理規則情事。
該2事故車輛主管機關台中區監理所彰化監理站及台北區監理所，今天至該公司進行查核，事故原因警方初步判定為，曳引車行經彎道處跨越對向車道，但確切原因警方仍在釐清中。
公路局表示，事故後公路局已立即成立緊急應變小組，公路局副局長周廷彰率台北市區監理副所長、基隆監理站與國光客運任總經理，已於中午11時10分至基隆長庚醫院探望傷者並發放慰問金。
公路局表示，持續要求各區監理所督促運輸業者對所屬職業駕駛人與營業車輛安全管理，行車過程應持續注意前方路況，並依速限行駛，預判可能的危險情形，並依照道路標誌或標線所規定的速限行駛，以維護行車安全。
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