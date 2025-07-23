暑期專案打擊噪音、改裝車 台南警4小時共舉發58輛違規車

暑假期間，為了預防年輕人耍帥改裝汽機車排氣管，或改裝刺眼頭燈、七彩燈光，台南市警五分局昨晚在北區民德國中周邊道路執行監警環聯合稽查，短短4小時，共計舉發58輛車輛違規，讓改裝車主帥不起來。

警方指出，北區西門路3段為台南市區主要幹道，監警環聯合稽查選在民德國中周邊道路，稽查重點為排氣管改裝，另改裝LED頭燈、方向燈擅自變更顏色，也是攔查重點。

據統計，昨晚共計攔查車輛87輛，取締排氣管改裝5件、頭燈違規改裝37件、其他車體及方向燈等改裝12件、無照駕駛3件、微電車雙載1件，同時環保局當場檢測噪音1件超標。

市警五分局表示，依道路交通安全規則要求使用中車輛如有變更排氣管，應經各地環保局噪音檢驗合格後至監理單位辦理變更登記，否則可依道路交通管理處罰條例第16 條第1項第2款規定，汽車（包含機車）排氣管、消音器設備不全、損壞未修復，或擅自增、減、變更原有規格，且影響行車安全者，處汽車所有人900元以上1800元以下罰鍰。

此外，如果改裝排氣管導致噪音過大，還可能觸犯噪音管法第26條處1800元至3600元罰鍰及限期改善。