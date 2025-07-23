萬里1死14傷車禍 警員直擊撞擊瞬間救出駕駛和多名乘客

新北市萬里區中幅路磚廠公車站牌前，今天發生載運大批鋼條大貨車撞國光客運造成1死14傷意外。當時萬里分駐所警員莊育成剛好開車在大貨車後方，目擊車禍發生，第一時間救出公車駕駛和乘客。

莊育成說，他今天上午開車上班途中，行經事發中幅路段，現場是一個彎道及下坡，他的車在開在大貨車後方約50公尺處，過彎前他有放慢速度，他有看前前方另有一輛重機車，有緊急踩煞車，警覺不對勁，就看到大貨車在他面前撞擊國光客運。

莊育成表示，國光客運沒有翻車，他馬上先通報金山警分局勤務中心事發地點位置，並等到消防人員到場，迅速交代狀況，加速救援。

莊說，當時馬上停車衝到國光客運前救人，他看到有乘客開啟安全門從車頭出來，他先把公車駕駛救出來，也一個一個協助乘客逃出公車。