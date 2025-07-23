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上班2小時突請假！台中監理所辦事員國道噴飛車外 遭8車輾斃

上班2小時突請假！台中監理所辦事員國道遭8車輾斃 所方協助後事

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

48歲張姓男子昨晚開車行經國道1號北上93.2K處新竹段，不明原因從車上噴飛，當場遭後方8車撞輾過當場死亡。台中區監理所今天證實，張男為在台中監理所任辦事員，上班認真負責，昨天上班2小時後，在昨天下午4時臨時向同事表示「有事要請假」，後依程序請假，其他同事聽聞噩耗都覺震警、不捨、難過，所方將全力協助後事。

警方於昨深夜22時5分接獲通報，該路段傳出一起死亡車禍，初步調查，當時死者張男駕車沿著國道北上，行經事故路段時，因不明原因噴飛車外、倒臥在外側車道處，隨後接連遭8車輾過慘死。

台中區監理說明，張男在台中監理所工作16年，其中在交通安全科任辦事員5年，承辦發放證照等業務多年，平時工作認真、會主動協助同事，平日表現都無異常，昨天張男臨時請假，所方得知噩耗後也相當震驚，已經與張母等家屬聯繫，會全力協助後事。

48歲張男昨晚駕駛銀色轎車行經國道1號新竹路段時，不明原因從車上噴飛，當場遭後方8車撞擊慘死。圖／取自高公局1968app
48歲張男昨晚駕駛銀色轎車行經國道1號新竹路段時，不明原因從車上噴飛，當場遭後方8車撞擊慘死。圖／取自高公局1968app
48歲張男昨晚駕駛銀色轎車行經國道1號新竹路段時，不明原因從車上噴飛，當場遭後方8車撞擊慘死。記者黃羿馨／翻攝
48歲張男昨晚駕駛銀色轎車行經國道1號新竹路段時，不明原因從車上噴飛，當場遭後方8車撞擊慘死。記者黃羿馨／翻攝

同事 死亡 國道

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