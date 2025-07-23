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影／歪的歪、倒的倒…超誇張！貨車勾電線拉倒電桿 險砸小貨車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪鄉昨天發生大貨車行經一處路口時，車上載的堆高機勾到電纜線，竟連同路旁的電桿被連根拔起，電線瞬間被拉扯上下擺盪，險些砸到對向駛來的小貨車，這起意外牽連電信、有線電視、警方監錄系統、號誌燈及路燈等線路受損，歷經7小時搶修後恢復車輛通行。

事故發生在礁溪鄉大福路二段與大塭路路口，民眾路過看到直呼「誇張」，現場一片狼藉，電桿及 路歪的歪、倒的倒，有人在網路留言「發生了什麼事？」「不是飛彈打過來吧」。由於跨越道路上方的多條線路全被扯下來，造成交通中斷，所幸對向小貨車即時踩剎車，才沒有被電桿及電桿砸到。

礁溪警方昨天下午1時許獲報，到場時發現一輛載有堆高機的大貨車，經過該路口時，堆高機升降軌勾到電纜線，進而將路旁電桿連根拔起，而且又因為電線牽扯導致號誌桿及燈桿歪斜，弄壞電線包括中華電信、遠傳電信、聯禾電視、縣政府警察局監錄系統、號誌燈及路燈等都受損。

警方調查，大貨車司機是42歲林姓男子，無酒駕，因受損的線路牽連包括電信業者、公所及地方有線電視台，花了不少時間修復，業者考慮向肇事者求償，警方在場配合交通管制，晚間8時30分恢復通行。

礁溪分局呼籲，車輛裝載整體物品勿超重、超長、超寬、超高，違者依道路交通管理處罰條例可處3000元以上至18000元以下罰鍰。

大貨車行經礁溪一處路口時，車上載的堆高機勾到電纜線，竟連同路旁的電桿被連根拔起，造成電信、有線電視、警方監錄系統、號誌燈及路燈等線路受損，歷經7小時搶修後恢復車輛通行。圖／警方提供
大貨車行經礁溪一處路口時，車上載的堆高機勾到電纜線，竟連同路旁的電桿被連根拔起，造成電信、有線電視、警方監錄系統、號誌燈及路燈等線路受損，歷經7小時搶修後恢復車輛通行。圖／警方提供
宜蘭礁溪鄉昨天發生大貨車行經一處路口時，車上載的堆高機勾到電纜線，竟連同路旁的電桿被連根拔起，歷經7小時搶修後恢復車輛通行。圖／民眾提供
宜蘭礁溪鄉昨天發生大貨車行經一處路口時，車上載的堆高機勾到電纜線，竟連同路旁的電桿被連根拔起，歷經7小時搶修後恢復車輛通行。圖／民眾提供
大貨車行經礁溪一處路口時，車上載的堆高機勾到電纜線，竟連同路旁的電桿被連根拔起，造成電信、有線電視、警方監錄系統、號誌燈及路燈等線路受損，歷經7小時搶修後恢復車輛通行。圖／警方提供
大貨車行經礁溪一處路口時，車上載的堆高機勾到電纜線，竟連同路旁的電桿被連根拔起，造成電信、有線電視、警方監錄系統、號誌燈及路燈等線路受損，歷經7小時搶修後恢復車輛通行。圖／警方提供
大貨車行經礁溪一處路口時，車上載的堆高機勾到電纜線，竟連同路旁的電桿被連根拔起，造成電信、有線電視、警方監錄系統、號誌燈及路燈等線路受損，歷經7小時搶修後恢復車輛通行。圖／警方提供
大貨車行經礁溪一處路口時，車上載的堆高機勾到電纜線，竟連同路旁的電桿被連根拔起，造成電信、有線電視、警方監錄系統、號誌燈及路燈等線路受損，歷經7小時搶修後恢復車輛通行。圖／警方提供

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