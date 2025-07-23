曳引車與國光客運碰撞 公路局成立緊急應變小組

有關7月23日7時52分於新北市萬里區發生營業貨運曳引車與國光客運發生對撞事故，造成15人死傷，其中1人死亡、14人輕重傷，至12時尚有5人傷者未出院(基隆長庚4人、內湖三總醫院1人)。

公路局指出，本事故KLB-5525號營業貨運曳引車於88年4月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗日為114年6月25日，下次檢驗日為114年12月24日；駕駛人駕籍正常，110年9月取得職業聯結車駕照。

公路局表示，另國光客運KKA-8176號營業大客車，今日行駛1815C路線(臺北─金山青年活動中心[經基金交流道])，該車於105年10月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗日114年4月15日，下次檢驗日114年10月17日；駕駛人駕籍正常，111年9月取得職業大客車駕照；另經檢視GPS訊號，經檢視該駕駛工時未有違反汽車運輸業管理規則情事。

該兩事故車輛主管機關臺中區監理所彰化監理站與臺北區監理所23日至該公司進行查核，事故原因警方初步判定為曳引車行經彎道處跨越對向車道，惟確切原因警方仍在釐清中。

公路局已於事故後立即成立緊急應變小組，公路局周副局長率臺北市區監理所連副所長、基隆監理站與國光客運任總經理於11時10分至基隆長庚醫院探望傷者並發放慰問金。

公路局表示，本局均持續要求各區監理所督促運輸業者對所屬職業駕駛人與營業車輛安全管理，行車過程應持續注意前方路況，並依速限行駛，預判可能的危險情形，並依照道路標誌或標線所規定之速限行駛，以維護行車安全。