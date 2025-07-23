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桃園多管齊下 減少高齡者交通事故

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市長張善政昨（22）日下午主持「114年7月份桃園市道路交通安全會報」，聽取社會局及交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段分別針對「高齡者道路安全宣導成果」及「台31線沿線路口交通評估及改善」進行專案報告。市府為保障市民出行安全，持續透過各種線上及實體管道，加強高齡者交通安全宣導，同時積極檢討改善台31線沿線易肇事路口，優化左轉動線與快慢車道匯入、匯出設計，致力打造更安全友善的用路環境。

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桃園市長張善政主持「114年7月份桃園市道路交通安全會報」。圖：市府提供

副市長王明鉅指出，台31線多處路口位於高鐵高架橋下，駕駛人在左轉時易因視線死角產生誤判，導致多起A1交通事故。對此，市府已責成交通局，針對台31線沿線易肇事路口，如中正路及福達路等關鍵路口，進行詳細的交通評估分析，優化相關號誌工程。同時，短期內也建議北區養護工程分局中壢工務段優先改善台31線沿線大型路口標線，引導駕駛人正確轉向，以有效降低事故發生率。

社會局表示，為提升高齡者交通安全意識，市府透過多元管道積極推動相關教育與宣導措施，包含行動文康車深入社區宣導、補助人民團體及老人會辦理交通安全講座，並結合監理站路老師及警察局於社區據點進行聯合宣講，跨機關擴大道安宣導力道。此外，社會局也運用社群平台，每月定期推送圖文宣導內容，並預計於今（114）年10月配合「交通安全月」，結合桃市各社區據點大型成果展，辦理「完成任務送好禮」活動，深化其道路安全意識，全方位強化高齡者道安自我防護能力。

對於台31線沿線路口改善，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段說明，已針對該路段研擬一套標準化改善原則，包含優化左轉導引標線、重新調整機慢車道配置、增設行人停等空間等措施。未來，中壢工務段也將會針對台31線沿線不同路段的長度，彈性調整快慢車道匯入、匯出缺口，並配合交通局號誌系統調整工程，逐步改善台31線沿線路口，全力守護用路人的生命安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園多管齊下 減少高齡者交通事故

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