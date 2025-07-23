刑事警察局持續號召民間企業加入反詐行列，推動「公私協力」共同打詐。此次由康和綜合證券響應政府反詐政策，於昨(22)日與刑事警察局簽署防詐合作備忘錄，由刑事警察局副局長邱紹洲與識詐宣導專責團隊、洗錢防制及科技防詐等單位代表，與康和證券董事長鄭大宇共同出席簽署儀式。

刑事警察局持續號召民間企業加入反詐行列，推動「公私協力」共同打詐。圖：刑事局提供

根據警政署「165打詐儀錶板」詐欺案件趨勢分析，114年6月的每日平均詐騙案件財損2億9700萬餘元，相比113年8月迄114年5月的每日平均財損3億3600萬餘元，下降約11.45%，顯示民眾識詐意識持續提升、公私部門積極推動防詐措施，加上全國警察機關全面打詐，已有初步成效。

此次由康和綜合證券響應政府反詐政策，於昨日與刑事局簽署防詐合作備忘錄。圖：刑事局提供

刑事局表示，但詐騙手法持續進化，其中假投資、假交友投資詐騙仍為主要類型。詐騙集團透過社群媒體演算法精準投放，鎖定潛在被害人，以求職、投資、交友等名義接近民眾。實務案例中，詐團會誘導民眾加入投資LINE群組，聲稱使用特定網站或APP可獲高額獲利，初期甚至小額返利，讓被害人信以為真，進一步以解約保單、抵押房產或汽機車貸款等方式投入大筆資金，導致血本無歸。有鑑於此，刑事警察局與康和綜合證券透過簽署MOU，提升從業人員防詐意識與倫理素養，希望及早識別可疑情況，即時勸阻民眾受騙。

簽署儀式中，副局長邱紹洲致詞指出，康和綜合證券在打擊詐騙方面展現高度企業責任感，積極投入防詐工作。此次合作重點包括交流「165反詐騙諮詢專線」相關資訊、共同推動識詐教育、降低民眾再次受騙風險等。也盼康和協助推廣「165打詐儀錶板」專屬網站，鼓勵公司員工及客戶善用平台上的防詐案例、詐騙手法解析及實用撇步，並主動分享給親友，共同擴散識詐資訊。

本文章來自《桃園電子報》。原文：公私協力！刑事局、康和綜合證券合作打詐 守護民眾荷包