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平警召集735備役替代役訓練 無人機、逮捕術入課程強化應變力

桃園電子報／ 桃園電子報

為強化全民防衛韌性，提升備役替代役役男在災害應變、治安維護與交通管制等任務中的實戰能力，桃園平鎮警分局於7月21日至23日舉辦為期3日的114年替代役備役役男治安維護組召集訓練，透過多元課程與實作演練，強化參訓人員災防知識與應變技能，確保社會在突發狀況下能迅速穩定運作。

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平鎮分局於7月21日至23日舉辦為期3日的114年替代役備役役男治安維護組召集訓練。圖：警方提供

桃園市警察局副局長鄭榮崑表示，此次召訓對象為106年6月至110年間退役、且訓練時未逾8年的備役役男，役別包含警察役、公共行政役、文化服務役、司法行政役、土地測量役、外交役、經濟安全役、觀光服務役、體育役與環保役等，合計735人，並由各分局分批辦理訓練。

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訓練課程聚焦民防暨全民防衛教育。圖：警方提供

訓練課程聚焦民防暨全民防衛教育，包括假資訊識別、自救互救、避難疏散、心理及壓力調適、防竊防盜要領、交通事故處理實務與法規、無人機應用，以及協勤技能操作，如綜合逮捕術、防身術與警棍運用，提升役男面對突發狀況時的應變能力與協勤技巧。

平鎮分局指出，備役替代役役男為災害應變、災後重建及戰時後勤支援的重要人力，未來如遇緊急狀況，將由桃園市政府或各需用機關依編組召集，投入相關任務，成為穩定社會的堅實後盾。透過此次召訓，不僅能複習強化專長技能，也讓役男深入了解災防體系與民防機制。分局強調，未來將持續強化訓練內容與品質，落實「平時演訓、災時應變、戰時動員」的全民防衛目標，共同守護國家安全與社會安定。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平警召集735備役替代役訓練 無人機、逮捕術入課程強化應變力

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