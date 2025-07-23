曾遭詐250萬…新北73歲保全男未到班 破門驚見夫妻陳屍屋內今報驗

新北市1名73歲保全葉姓男子昨未到班，同事警覺有異報警，經破門驚見夫妻2人陳屍屋內，檢警今天下午相驗查明死因。據了解，葉男生前疑似遭到投資詐騙，250萬的積蓄被騙光光， 是否因此想不開與妻子攜手走上絕路；但對這一說法，死者兒子與警方存疑。

新北市汐止區昨天驚傳夫妻雙屍命案，從事保全員的73歲葉姓男子昨天上班遲到，同事一直連絡不上報警，警方昨會同消防隊員破門進入，赫然發現男子與68歲妻子2人陳屍屋內，身上有屍斑明顯死亡。

據了解，死者兒子向警方透露，父親去年11月曾發生遭詐騙集團投資詐騙手法騙走250萬元積蓄，今年1月向汐止警方報案，警方今年3月抓到1名詐團車手，但錢沒追回來。死者兒子說，一周前曾與父母連繫，交談過程中無任何異樣。

偵查隊鑑識小組勘查採證，現場無打鬥痕跡，也無遺書，初步排除外力介入，已報請士林地檢署檢察官今天下午在市立板橋殯儀館相驗，進一步確認死因。