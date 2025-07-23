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影／我女友怪怪的！三芝男衝派出所拉警察去公園攔截200萬元

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三芝區1名男子發現女友最近怪怪的，怎麼頻繁提領高額現金，20日晚間意外得知她正準備面交200萬元現鈔投資虛擬貨幣，立刻騎機車衝到派出所報案帶領警察趕到公園攔截，逮到1名詐騙集團女車手。

原來34歲女子從事餐飲服務業，日前加入臉書手作社團，卻從交流學習工藝飾品，漸漸被騙人話術引誘，想靠投資賺錢，於是陸續從金融帳戶分批提領存款湊足200萬元。

男友察覺她最近經常領錢，已經累積10大疊千元現鈔，直覺事情並不單純，卻又問不出所以然也勸不動，便默默觀察女友動靜。20日晚間7時許，當他發現女友準備拿錢去面交，嚇得連忙騎機車衝到淡水警分局三芝分駐所報案，「我女友帶200萬出門，打算交給詐騙集團！」

2名警員隨男子火速趕抵公園，當時她正要將裝滿現金的手提袋交給陌生女子，員警立即阻止並逮捕37歲張姓女車手，查扣尚未交付的200萬元，警詢後依詐欺罪嫌及違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。

三芝區1名女子20日晚間準備將200萬元現鈔交給陌生女子，即時被警方阻止，並逮捕詐騙集團37歲張姓女車手。記者林昭彰／翻攝
三芝區1名女子20日晚間準備將200萬元現鈔交給陌生女子，即時被警方阻止，並逮捕詐騙集團37歲張姓女車手。記者林昭彰／翻攝
三芝區1名男子20日晚間發現女友帶200萬元現鈔出門，準備面交給詐騙集團，立刻騎機車衝到派出所報案帶領警察趕赴公園攔截。記者林昭彰／翻攝
三芝區1名男子20日晚間發現女友帶200萬元現鈔出門，準備面交給詐騙集團，立刻騎機車衝到派出所報案帶領警察趕赴公園攔截。記者林昭彰／翻攝
員警火速趕抵公園盤查詐騙集團37歲張姓女車手，阻止被害人面交200萬元現金。記者林昭彰／翻攝
員警火速趕抵公園盤查詐騙集團37歲張姓女車手，阻止被害人面交200萬元現金。記者林昭彰／翻攝

女友 詐騙集團

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