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影／萬里1死14傷奪命座位曝駕駛正上方玻璃全碎 傷者多坐前半段

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市萬里區中幅路磚廠公車站牌前，今天上午7時55分發生嚴重車禍，葉男駕駛的大貨車載運大批鋼條疑超重，打滑衝到對向撞到護欄反彈，再撞上陳姓駕駛車載有41人的國光客運，造成1死14傷意外。39歲游姓乘客當時坐在駕駛上方左側第一排，撞擊力大玻璃碎裂，地板與座位多處血跡，讓人怵目驚心。

新北市消防局大隊長羅億田表示，民眾通報多人受困，且疑有OHCA患者，傷者人數眾多，立即啟動大量傷患機制救援。公車游姓乘客OHCA，送醫後宣告不治；大貨車葉姓駕駛一度受困，上午9時32分救出送往內湖三總醫院，尚有意識，多處手腳骨折挫傷。目前最後統計傷亡情況為1死1重傷13輕傷。

游男乘坐位置曝光，羅億田說，據其他乘客說，游男當時坐在駕駛位置上方的左側第一排。有一名乘客表示，當時她正在睡覺時突然聽到撞擊聲，驚醒後發現一團亂。

警方說，死者座位前方玻璃全碎，客運車體毀損嚴重，地板留有多處血跡。國光客運人員調查，傷者多半帶前上段車身，因撞擊力道大，受較也較慘重。

萬里1死14傷奪命座位曝駕駛正上方玻璃全碎。記者游明煌／攝影
萬里1死14傷奪命座位曝駕駛正上方玻璃全碎。記者游明煌／攝影
萬里1死14傷奪命座位曝駕駛正上方玻璃全碎。記者游明煌／攝影
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公車 國光客運

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