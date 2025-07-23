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兩支登山團16人因雨受困和平山區 救援人員架繩索平安渡溪

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

兩支登山團共16人由於年齡均稍微年長，上周六便受困和平區遠多志山前營地，當天上午9時立即出勤，惟現場水流湍急，直至昨天均無法架設繩索救援，今天上午評估現場水勢緩和，架設繩索橫渡並測試安全性，於10時52分順利將受困16位民眾救出，並陪同其撤退至登山口。

台中市消防局指出，警消清晨6時獲報後，馬上通知梨山分隊整備出動，於7月19日14時58分到達耳無溪營地，而位於遠多志山前營地，因山上連日下雨，導致耳無溪暴漲而無法下山，評估現場為兩團共16人登山團，年齡均稍微年長，只能先於安全位置等待救援。

第一梯次搜救人員抵達現場時，考量現場的水流湍急，7月19日至21日期間均無法架設繩索救援，只好持續與待救人員溝通，並依其需求，於 7月21日下午3時30分由第二梯次搜救人員將物資送給待救民眾，今天上午見水勢緩和，馬上架設繩索橫渡並測試安全性，終於10時52分順利將受困16位民眾救出。

救援人員今天上午架設繩索橫渡並測試安全性，於10時52分順利將受困16位登山客救出。圖／台中市消防局提供
救援人員今天上午架設繩索橫渡並測試安全性，於10時52分順利將受困16位登山客救出。圖／台中市消防局提供
救援人員今天上午架設繩索橫渡並測試安全性，於10時52分順利將受困16位登山客救出。圖／台中市消防局提供
救援人員今天上午架設繩索橫渡並測試安全性，於10時52分順利將受困16位登山客救出。圖／台中市消防局提供
救援人員今天上午架設繩索橫渡並測試安全性，於10時52分順利將受困16位登山客救出。圖／台中市消防局提供
救援人員今天上午架設繩索橫渡並測試安全性，於10時52分順利將受困16位登山客救出。圖／台中市消防局提供
救援人員今天上午架設繩索橫渡並測試安全性，於10時52分順利將受困16位登山客救出。圖／台中市消防局提供
救援人員今天上午架設繩索橫渡並測試安全性，於10時52分順利將受困16位登山客救出。圖／台中市消防局提供

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