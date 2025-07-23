母載9歲童上學遭撞 對向駕駛疑精神不濟、肇事影音曝光
彰化縣大村鄉山腳路22日上午一名女駕駛開車載9歲小孩上學途中，突遭對向一輛小客車越過中線衝撞上來，造成3人受傷，幸好送醫後已無大礙，今天驚險衝撞影音曝光，肇事責任警方釐清中。
這起驚險的對撞車貨影音被PO在網路上，只見一輛小客車行駛在大村鄉山腳路上，突偏離中線衝撞到對向另一輛小客車，二車車頭均嚴重毀損，車零件散落一地，當時附近民眾也被衝撞聲嚇到，紛紛出來查看。
警方初步調查，昨天上午7點多蕭男駕駛小客車沿山腳路南往北方向行駛，疑精神不濟突將車駛向對向車道而撞上盧姓女子駕駛的小客車，造成盧女胸部、頸部擦挫傷，車上9歲小孩頸部也擦挫傷，蕭男自己胸部也擦挫傷，幸好3人送醫後均無礙，不過盧姓母女也受到很大驚嚇，雙方酒測值為零，肇事責任釐清中。
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