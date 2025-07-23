母載9歲童上學遭撞 對向駕駛疑精神不濟、肇事影音曝光

彰化縣大村鄉山腳路22日上午一名女駕駛開車載9歲小孩上學途中，突遭對向一輛小客車越過中線衝撞上來，造成3人受傷，幸好送醫後已無大礙，今天驚險衝撞影音曝光，肇事責任警方釐清中。

這起驚險的對撞車貨影音被PO在網路上，只見一輛小客車行駛在大村鄉山腳路上，突偏離中線衝撞到對向另一輛小客車，二車車頭均嚴重毀損，車零件散落一地，當時附近民眾也被衝撞聲嚇到，紛紛出來查看。