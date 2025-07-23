連日下雨登山客受困和平山區 中市消防局救出16人

台中市和平區遠多志山前營地有2團共16名登山客，因連日下雨溪水暴漲受困無法下山，台中市消防局今天表示，22日上午將受困16人救出，並陪同撤退到登山口。

台中市消防局於19日上午接獲通報，和平區遠多志山前營地有登山客受困案件，通知梨山分隊整備，於7月19日上午9時出動消防車2輛、消防人員8名前往救援。

消防人員到場了解，現場共有2團共16人登山團，年齡均稍微年長，受困地點位於遠多志山前營地，因山上連日下雨導致耳無溪暴漲而無法下山，於安全位置等待救援。

消防局第1梯次搜救人員於19日下午2時58分到達耳無溪營地時發現現場水流湍急，直到21日期間均無法架設繩索救援，但仍持續與待救人員溝通，並依其需求，於21日下午3時30分由第2梯次搜救人員將物資送給待救民眾。

消防局表示，22日上午8時5分再次評估現場水勢緩和，架設繩索橫渡並測試安全性，於昨天上午10時52分順利將受困16名登山客救出，並陪同其撤退至登山口。