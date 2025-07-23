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重大車禍1死14傷 國光老總：會對死者和傷者負責 若責任在對方會求償
新北市萬里區今早有輛砂石車，撞擊對向滿載40名乘客的國光客運，造成1死14傷。國光客運總經理任季男在基隆長庚醫院表示，公司有完整的保險制度，會對死、傷者負責。車禍鑑定若屬砂石車的責任，也會求償。
國光客運57歲陳姓司機今天從金山站發車，行經萬里區景美路往基隆方向時，行駛對向車道的砂石車，疑駛入逆向車道，撞上國光客運，造成1人死亡、2人重傷、12人輕傷。
任季男和國光客運人員前往基隆長庚醫院，慰問死者家屬及探視傷者。任說，他已經先見過受傷送醫的陳姓司機，陳回憶，車禍發生時，他開車時速是40公里出頭。
任季男表示，目前先把傷者的傷勢照顧好，公司也有完整的保險制度，會對每1名傷者負責。後續配合車禍鑑定小組調查，如果後面車禍鑑定，是屬於對方車輛的責任，也會向對方求償。
任季男說，死者坐在很前面，被撞擊的傷勢滿嚴重。家屬已經來到醫院，他將代表公司慰問。死者是39歲的年輕人，他感到非常惋惜。
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