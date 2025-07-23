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影／撞擊瞬間影像曝光 大貨車突偏離往對向車道撞去

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰葉德正／新北即時報導

新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條大貨車與國光客運撞擊，客運上含司機有41人，39歲游姓男乘客搶救不治。事發前的監視器影像曝光，大貨車往萬里方向，突然偏移撞上對向的客運，大貨車瞬間翻覆，現場一片狼藉，騎在大貨車後方的目擊者嚇得趕緊報案。

從事發前監視器畫面來看，國光客運一路行駛、停靠過程都正常，大貨車車速也算穩定，過程中有過彎、會車，卻突然偏離車道，駛向對向車道撞上客運，事故原因及肇責正由警方調查中。

金山警分局調查，國光客運是由57歲陳姓男司機開車，是往台北方向，大貨車駕駛31歲葉姓男子從基隆往金山方向行駛，大貨車突然打滑偏移，往對向車道衝去，撞擊客運後，大貨車翻覆，葉姓駕駛卡在車內，手腳骨折，送往三總救治。

新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，目前已知造成1名客運乘客死亡、14人輕重傷。記者游明煌／攝影
新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，目前已知造成1名客運乘客死亡、14人輕重傷。記者游明煌／攝影
新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，目前已知造成1名客運乘客死亡、14人輕重傷。記者游明煌／攝影
新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，目前已知造成1名客運乘客死亡、14人輕重傷。記者游明煌／攝影
新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，目前已知造成1名客運乘客死亡、14人輕重傷。記者游明煌／攝影
新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，目前已知造成1名客運乘客死亡、14人輕重傷。記者游明煌／攝影
新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，目前已知造成1名客運乘客死亡、14人輕重傷。記者游明煌／攝影
新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，目前已知造成1名客運乘客死亡、14人輕重傷。記者游明煌／攝影
新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，目前已知造成1名客運乘客死亡、14人輕重傷。記者游明煌／攝影
新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，目前已知造成1名客運乘客死亡、14人輕重傷。記者游明煌／攝影
新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，目前已知造成1名客運乘客死亡、14人輕重傷。記者游明煌／攝影
新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，目前已知造成1名客運乘客死亡、14人輕重傷。記者游明煌／攝影

車道 國光客運 交通事故

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