影／撞擊瞬間影像曝光 大貨車突偏離往對向車道撞去

新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條大貨車與國光客運撞擊，客運上含司機有41人，39歲游姓男乘客搶救不治。事發前的監視器影像曝光，大貨車往萬里方向，突然偏移撞上對向的客運，大貨車瞬間翻覆，現場一片狼藉，騎在大貨車後方的目擊者嚇得趕緊報案。

從事發前監視器畫面來看，國光客運一路行駛、停靠過程都正常，大貨車車速也算穩定，過程中有過彎、會車，卻突然偏離車道，駛向對向車道撞上客運，事故原因及肇責正由警方調查中。