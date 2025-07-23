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影／好危險！他單手騎機車另手還拖攤車 台南警通知到案開罰
有網友在社群PO文，台南北區文賢路與武聖路口，有攤商準備擺攤，單手騎機車，另手則拉著攤車，直呼「好危險」。台南市警五分局指出，已查明其身分並通知陳男到案，並依道路交通管理處罰條例相關規定舉發，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。
網友昨在「社會事新聞影音」、Threads等社群PO文，稱「今天看到這個覺得超屌」，此文一出，引發討論，有人指超恐怖，也有人提醒閃喔！閃喔！撞丟無負責。附近居民說，每次都會看他拉這個，跑好幾趟。
台南市警五分局交通組組長許双繻說，影片中機車騎士以單手駕駛並拖拉攤車，在道路上以其他危險方式駕駛行為，警方已查明駕駛人身分，已通知他到案說明，並依道路處罰條例第43條1項規定舉發，處新臺幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。警方呼籲，用路人切勿以危險方式駕車，以確保自身與他人行車安全。
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