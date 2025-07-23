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桃園貨車撞斷電桿橫跨路中 車頭凹成「M字型」玻璃全碎

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名45歲陳姓男子昨下午開著小貨車行經八德區長安街，因未注意路況，不慎自撞路邊電線桿，電線桿當場被撞斷橫跨馬路，還好車上2人均無受傷，也未傷及其他用路人，詳細肇事原因待釐清。

八德警方指出，45歲陳姓男子駕駛小貨車，昨下午3時36分在八德區長安街63號，由長安街往興豐路方向行駛，陳男自稱因未注意路況，不慎自撞路邊電桿，電桿被撞斷後傾斜橫跨馬路，相當驚險，小貨車車頭則撞凹成「M字型」擋風玻璃全碎，滿地碎砂石。

對此陳男經現場酒測值為零，駕駛及乘客皆無受傷，而被撞斷的電桿經調查為支撐桿，所幸後續無造成地區停電情形，一根支撐桿修復費用約1至2萬元，詳細肇事原因及賠償事宜尚待調查釐清。警方呼籲駕駛車輛上路，應注意行車動態，以維護道路交通安全。

桃園45歲陳男昨開著小貨車行經八德區長安街，自撞路邊電線桿導致斷裂橫跨馬路。記者周嘉茹／翻攝
桃園45歲陳男昨開著小貨車行經八德區長安街，自撞路邊電線桿導致斷裂橫跨馬路。記者周嘉茹／翻攝
陳男自撞路邊電桿，小貨車車頭凹成「M字型」擋風玻璃全碎。記者周嘉茹／翻攝
陳男自撞路邊電桿，小貨車車頭凹成「M字型」擋風玻璃全碎。記者周嘉茹／翻攝
桃園45歲陳男昨開著小貨車行經八德區長安街，不慎自撞路邊電線桿。記者周嘉茹／翻攝
桃園45歲陳男昨開著小貨車行經八德區長安街，不慎自撞路邊電線桿。記者周嘉茹／翻攝

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