桃園貨車撞斷電桿橫跨路中 車頭凹成「M字型」玻璃全碎

桃園市一名45歲陳姓男子昨下午開著小貨車行經八德區長安街，因未注意路況，不慎自撞路邊電線桿，電線桿當場被撞斷橫跨馬路，還好車上2人均無受傷，也未傷及其他用路人，詳細肇事原因待釐清。

八德警方指出，45歲陳姓男子駕駛小貨車，昨下午3時36分在八德區長安街63號，由長安街往興豐路方向行駛，陳男自稱因未注意路況，不慎自撞路邊電桿，電桿被撞斷後傾斜橫跨馬路，相當驚險，小貨車車頭則撞凹成「M字型」擋風玻璃全碎，滿地碎砂石。