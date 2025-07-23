萬里砂石車撞客運釀1死 駕駛送三總目前意識清醒

新北市萬里區中幅路今天上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，客運上包括司機41人，39歲游姓男乘客搶救後不治。31歲葉姓砂石車司機，一度受困車內，搶救超過1小時才脫困，手腳骨折重傷被送至內湖三總醫院，院方表示，病人已送至該院全力搶救，目前意識清醒，生命徵象穩定，等待進一步檢查。

國光客運金山站長趕赴現場表示，57歲陳姓駕駛經驗豐富，公司已成立專案小組，將全力協助死傷者。事故目前已知造成客運上39歲游姓男乘客死亡，10多名傷患分別送往基隆長庚、部立基隆醫院、台大金山分院、汐止國泰等醫院。

31歲葉姓大貨車駕駛車上滿載上百根鋼條，疑有超載問題，葉男駕駛的大貨車與國光撞擊後，人一度受困在車內，經1個多小時的搶救才脫困，手腳骨折，送往三總醫院救治。據了解，客運上死亡、受傷乘客主要都坐在前半部車身位置，喪命的39歲乘客是坐駕駛座旁。