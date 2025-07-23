快訊

4.4億SEL情緒教育靠學校就夠？揭最大罩門恐看到做不到

夏天蟑螂大爆發！環保局教「小強最怕三法寶」 第一步讓牠絕子絕孫

日媒：石破茂透露 打算在8月底之前宣布辭職

砂石車撞國光客運 死者因座位角度頭部受重創身亡、身體無明顯傷勢

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／新北即時報導

新北市萬里區景美路今早發生砂石車撞擊對向國光客運車禍，坐在前座的男乘客，頭部受重創，身體其他部位無明顯傷勢，送醫不治。初步研判因為座位角度，死者頭部疑遭砂石車頭直撞撞擊致死。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午7時55分接獲報案，萬里區景美路磚廠公車站牌前，發生公車與砂石車車禍，派遣人車前往救援。由於傷者人數多，基隆消防局也出勤支援。

警方初步調查，砂石車司機開車沿景美路基隆往金山方向行駛，因打滑而進入對向車道，撞擊行駛對向車道的國光客運。

車禍發生後，砂石車司機受困駕駛座，意識清楚。國光客運1名男乘客無呼吸心跳，客運司機及另外10多名乘客分受輕重傷，分送多家醫院治療。

這起車禍的傷者中，有4人被送到基隆長庚醫院急救。傷勢最嚴重的傷者，被送往基隆長庚醫院前已無呼吸心跳，醫師急救無效，上午9時27分宣告不治。

基隆長庚醫院副院長詹益聖說，4名患者中，有1人到院前已經沒有呼吸心跳，瞳孔放大，腦部有嚴重外傷，急診團隊急救30分鐘以上，未能救回，宣告不治，非常的惋惜。

詹益聖表示，另外3名受傷的乘客，1人是胸部肋骨骨折，治療後情況穩定。有1人腰椎第五節輕微骨折，傷勢也穩定，另1人臉部有挫傷，3人情況都穩定，醫院將做後續照顧治療。

新北市萬里區景美路今早發生砂石車撞擊客運車禍，10多人受傷，其中4人被送往基隆長庚醫院急救，長庚副院長詹益聖說明急救過程。記者邱瑞杰／攝影
新北市萬里區景美路今早發生砂石車撞擊客運車禍，10多人受傷，其中4人被送往基隆長庚醫院急救，長庚副院長詹益聖說明急救過程。記者邱瑞杰／攝影
新北市萬里區景美路今早發生砂石車疑打滑，撞擊對向國光客運車禍，造成10多人受傷，1名男乘客送醫不治。記者游明煌／攝影
新北市萬里區景美路今早發生砂石車疑打滑，撞擊對向國光客運車禍，造成10多人受傷，1名男乘客送醫不治。記者游明煌／攝影

基隆 砂石

延伸閱讀

砂石車打滑撞國光客運 萬里嚴重車禍1OHCA多人輕重傷

砂石車衝撞客運釀1人OHCA 國光客運：砂石車跨過車道撞倒客運

影／39歲客運乘客亡 砂石車上百鋼條散落一地 幸沒穿刺進客運

新北萬里砂石車撞客運10人受傷送醫 傷勢最重男乘客宣告不治

相關新聞

新北萬里砂石車撞客運10人受傷送醫 傷勢最重男乘客宣告不治

新北市萬里區景美路今早近8時，發生砂石車疑打滑，撞擊對向國光客運車禍，造成10多人受傷。坐在客運前方的40多歲男性乘客，...

影／39歲客運乘客亡 砂石車上百鋼條散落一地 幸沒穿刺進客運

新北市萬里區中福路今天上午7時50分發生砂石車與國光客運碰撞事故，客運乘客39歲游姓男子送基隆長庚搶救後不治，包含砂石車...

砂石車衝撞客運釀1人OHCA 國光客運：砂石車跨過車道撞倒客運

新北市萬里區今早7時許發生一起嚴重車禍事故，一輛砂石車與國光客運相撞，截至今早9時40分，目前1名OHCA、2名重傷、1...

國道離奇車禍！男行車中「車門上鎖」突飛出 慘遭8車撞成碎屍

48歲張男昨晚10時許駕駛銀色轎車，行經國道1號北向93.2公里新竹路段時，不明原因從車上噴飛，當場遭後方7輛轎車、1輛...

砂石車撞國光客運 死者因座位角度頭部受重創身亡、身體無明顯傷勢

新北市萬里區景美路今早發生砂石車撞擊對向國光客運車禍，坐在前座的男乘客，頭部受重創，身體其他部位無明顯傷勢，送醫不治。初...

桃園妙齡女心情鬱悶竹圍海邊吹風 警勸回安撫解心結

桃園市一名22歲廖姓女子近期因工作不順心情鬱悶，昨下午傳了負面訊息給朋友，表示要到竹圍海邊吹風散心，朋友擔心廖女發生意外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。