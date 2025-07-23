女警騎查扣電動機車未戴安全帽 東警：舉發懲處

台東縣警察局台東分局一名女警騎乘一輛查扣的電動機車返回派出所時，遭民眾檢舉未戴安全帽。台東分局表示，依法舉發並予懲處。

有台東民眾在社群媒體貼文表示，昨日傍晚6時許，看到一名穿制服女警從台東市寶桑路騎著一輛電動機車往寶桑派出所，但未戴安全帽，「知法犯法」。

台東縣警察局台東分局表示，寶桑派出所於昨日傍晚6時許，於台東市寶桑路段查獲一名陳姓男子為傷害通緝犯，且男駕駛的電動機車為侵占車輛，故警方依法查扣。

台東分局表示，但員警於查扣車輛時，未依規定配戴安全帽，遭民眾拍攝並上傳社群媒體，經查員警違規屬實，已依規定製單舉發，並予以相關懲處，另將持續加強員警教育，提醒執勤時應注意自身安全並遵守交通規則。