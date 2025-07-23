桃園妙齡女心情鬱悶竹圍海邊吹風 警勸回安撫解心結

桃園市一名22歲廖姓女子近期因工作不順心情鬱悶，昨下午傳了負面訊息給朋友，表示要到竹圍海邊吹風散心，朋友擔心廖女發生意外於是報警求助，警方獲報隨即前往搜尋，順利在岸邊找到廖女，經一番勸說後幫助她化解心結，隨後通知親友前來帶回。

大園分局竹圍派出所昨下午2時許接獲民眾報案，稱其友人廖姓女子心情不佳，傳了訊息說要到竹圍海邊吹風散心，但訊息內容充滿負面情緒，民眾擔心廖女發生意外，請警方幫忙協尋。

員警獲報後依據民眾提供的線索前往尋人，在竹圍漁港內來回搜尋，總算在豬鼻子沙灘的堤防邊發現一名女子神情恍惚倚靠著護欄，員警見狀上前關心，確認她就是通報協尋的廖姓女子。