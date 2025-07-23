聽新聞
0:00 / 0:00
喪命39歲乘客坐駕駛座旁 國光客運：57歲駕駛經驗豐富 已成立專案小組
新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，客運上包括司機41人，39歲游姓男乘客搶救後不治。國光客運金山站長趕赴現場表示，57歲陳姓駕駛經驗豐富，公司已成立專案小組，將全力協助死傷者。
事故目前已知造成客運上39歲游姓男乘客死亡，10多名傷患分別送往基隆長庚、部立基隆醫院、台大金山分院、汐止國泰等醫院。
31歲葉姓大貨車駕駛車上滿載上百根鋼條，疑有超載問題，葉男駕駛的大貨車與國光撞擊後，人一度受困在車內，經1個多小時的搶救才脫困，手腳骨折，送往三總醫院救治。
據了解，客運上死亡、受傷乘客主要都坐在前半部車身位置，喪命的39歲乘客是坐駕駛座旁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言