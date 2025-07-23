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喪命39歲乘客坐駕駛座旁 國光客運：57歲駕駛經驗豐富 已成立專案小組

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰葉德正／新北即時報導

新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，客運上包括司機41人，39歲游姓男乘客搶救後不治。國光客運金山站長趕赴現場表示，57歲陳姓駕駛經驗豐富，公司已成立專案小組，將全力協助死傷者。

事故目前已知造成客運上39歲游姓男乘客死亡，10多名傷患分別送往基隆長庚、部立基隆醫院、台大金山分院、汐止國泰等醫院。

31歲葉姓大貨車駕駛車上滿載上百根鋼條，疑有超載問題，葉男駕駛的大貨車與國光撞擊後，人一度受困在車內，經1個多小時的搶救才脫困，手腳骨折，送往三總醫院救治。

據了解，客運上死亡、受傷乘客主要都坐在前半部車身位置，喪命的39歲乘客是坐駕駛座旁。

新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，目前已知造成1名客運乘客死亡，多人輕重傷。記者游明煌／攝影
新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，目前已知造成1名客運乘客死亡，多人輕重傷。記者游明煌／攝影
新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，目前已知造成1名客運乘客死亡，多人輕重傷。記者游明煌／攝影
新北市萬里區中福路今上午7時50分發生重大交通事故，一輛滿載鋼條的大貨車與國光客運撞擊，目前已知造成1名客運乘客死亡，多人輕重傷。記者游明煌／攝影
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