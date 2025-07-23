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影／萬里車禍 警初步調查大貨車滿載鋼條失控衝對向車道

聯合報／ 記者游明煌葉德正／新北即時報導

新北萬里區中幅段今天上午7時50分發生重大交通事故，一輛載了鋼條的大貨車，疑失控打滑到對向車道，衝撞滿載40名乘客的國光客運，造成1死14人輕重傷。金山分局交通組長黃國龍表示，初步研判是滿載鋼條的砂石車在下坡路段失控偏離車道衝到對向車道，撞上正在上坡的國光客運。

現場除兩輛車嚴重毀損，車上鋼條也散落一地，現場滿目瘡痍。

黃國龍表示，這輛大貨車是從台中出發，要把載鋼條到萬里一家工廠，而客運是要開往向基隆方向；這個路段會加強取締大貨車違規情形，確保不要有類似狀況發生。

車輛是否有違規或超載，黃國龍說，詳細事發情形還要調查後確認，目前鋼條正在請相關單位調派機具拖吊，警方也會做好交通管制疏導人車。

警方調查，大貨車駕駛葉男31歲、國光客運駕駛陳男67歲，目前都已經送醫。39歲游姓客運乘客已宣告不治。

新北萬里區中幅段今天上午7時50分發生重大交通事故。記者游明煌／攝影
新北萬里區中幅段今天上午7時50分發生重大交通事故。記者游明煌／攝影
大貨車上載滿鋼條，散落一地。記者游明煌／攝影
大貨車上載滿鋼條，散落一地。記者游明煌／攝影

失控 車道 國光客運

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