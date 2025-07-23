逛夜市碰撞引衝突 刺青89猴囂張動手慘遭阿伯1拳KO

新北市板橋區湳雅夜市發生當街鬥毆案。雙方在夜市不慎碰撞引發口角，48歲徐男要求20歲李男道歉，不料李男竟囂張挑釁還出手攻擊。徐男還擊1拳當場KO李男，雙方在路人勸架後各自離開。徐男表示不願提告，警方將通知李男到案釐清依法送辦。

雙方格鬥過程全被網友拍下並PO網：「沒事亂嗆聲踢到鐵板了，這局大叔完勝，今天的夜市好好玩。」從畫面中發現雙臂刺青的李男遭徐男KO倒地，隨後被揪住衣領動彈不得，李男的女友還在旁焦急地大喊：「不要打我男朋友」網友也紛紛留言：「猴子太瘦了光量級就不對等」、「是我就分手了，還男朋友？」、「超丟臉，是我都不敢承認是我男朋友」

板橋警分局表示，昨天晚間8時許接獲報案，湳雅夜市有2人打架。警方趕抵現場時雙方已離開。警方經了解48歲徐男與女性友人在臭豆腐店消費時，女性友人不慎碰撞到雙臂刺青的李男（20歲），女子當下雖立即道歉，但李男卻不斷飆罵女子引起徐男不滿。

徐男當即要求李男向女性友人道歉，不料李男卻囂張挑釁還先出手攻擊。徐男自衛同時伺機反擊，1拳就將李男擊倒在地，隨後揪住李男衣領喝令他道歉，李男才服軟道歉，最後在路人勸說下各自離開。