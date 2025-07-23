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國道離奇車禍！男行車中「車門上鎖」突飛出 慘遭8車撞成碎屍

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

48歲張男昨晚10時許駕駛銀色轎車，行經國道1號北向93.2公里新竹路段時，不明原因從車上噴飛，當場遭後方7輛轎車、1輛營業半聯結車撞擊慘死。由於張男車輛當時車門緊閉，持續行駛直到撞擊護欄才停下，警方已排除外力介入，詳細車禍原因仍調查中。

國道警方調查，張男昨晚10時5分行經國道1號北向93.2公里，當時他駕駛轎車行駛在外側車道，不明原因摔出車外後躺臥於外側車道，先後遭到彭女（55歲）、劉男（47歲）、李男（47歲）、劉男（56歲）、錡男（30歲）、關男（36歲）、陳男（59歲）陳女（45歲）等8部車輛撞擊，其中李男駕駛營業半聯結車。

據了解，張男疑為車輛行進中不明原因飛出車外，隨即倒臥在外側車道，後方車輛因閃避不及接連輾過。事發時張男的轎車車門緊閉，仍持續發動且向前滑行，到擦撞外側護欄後才停止，張男究竟是如何飛出車外，是否自行打開車門仍待釐清，但初步排除外力介入。

警方表示，張男被發現時已經明顯死亡，除張男酒測值待法醫檢測外，其餘各車駕駛酒測值均為0。國道警方也呼籲，民眾行車應注意車前狀態，深夜時段更需專心駕駛；且高速公路行車速度快，應與前車保持安全距離，以避免無法閃避意外狀況而衍生相關事故。

48歲張男昨晚10時許駕駛銀色轎車，行經國道1號北向93.2公里新竹路段時，不明原因從車上噴飛，當場遭後方多車撞擊慘死。圖／取自高公局1968app
48歲張男昨晚10時許駕駛銀色轎車，行經國道1號北向93.2公里新竹路段時，不明原因從車上噴飛，當場遭後方多車撞擊慘死。圖／取自高公局1968app
48歲張男昨晚10時許駕駛銀色轎車，行經國道1號北向93.2公里新竹路段時，不明原因從車上噴飛，當場遭後方多車撞擊慘死。記者黃羿馨／翻攝
48歲張男昨晚10時許駕駛銀色轎車，行經國道1號北向93.2公里新竹路段時，不明原因從車上噴飛，當場遭後方多車撞擊慘死。記者黃羿馨／翻攝
死者張男車輛當時車門緊閉，持續行駛直到撞擊護欄才停下，警方已排除外力介入，詳細車禍原因仍調查中。圖／警方提供
死者張男車輛當時車門緊閉，持續行駛直到撞擊護欄才停下，警方已排除外力介入，詳細車禍原因仍調查中。圖／警方提供

國道 車道 酒測

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