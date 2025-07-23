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新北男子獨攀谷關屋我尾山失聯未歸 警消出動空拍機協尋未果

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

洪姓男子本月16日獨自從新北市開車出發，疑是前往台中市和平區登山，因至21日仍未返家，其姪子向警方報案後，谷關派出所調閱監視器畫面，發現洪男身影於16日清晨步行至十文巷，推測是前往屋我尾山登山步道至今仍未下山，昨出動空拍機搜尋未果，今天持續請求消防局協助搜尋。

和平警分局表示，7月21日下午3時11分，新北市蘆洲分局五股分駐所接獲報案，64歲洪姓男子於7月16日駕駛自小客車前往台中市和平區東卯山及屋我尾山一帶登山未歸，由於洪男手機最後接收發射台位置在上谷關63地號的基地台，立即轉由台中市谷關派出所幫忙協尋。

谷關派出所獲報後，立即通報轉介台中市消防局啟動搜救緊急協尋，昨天並發現洪男車子停在麗陽附近東關路民宅旁，調閱監視器發現洪男於7月16日上午4時35分往十文巷走去，研判洪男應是前往屋我尾山登山口，警方請求谷關消防隊及山搜義消及台中市山難搜救協會人員協助，在登山口利用空拍機搜尋，但因地形限制並未發現洪男蹤跡。

經了解洪男沒有子女，而是由姪子向警方報案，由於失蹤人口屬警方業務。和平分局表示，今天將持續請求消防局協助上山搜救。

發現洪男身影於16日清晨步行至十文巷，推測是前往屋我尾山登山步道至今仍未下山，昨出動空拍機搜尋未果。圖／民眾提供
發現洪男身影於16日清晨步行至十文巷，推測是前往屋我尾山登山步道至今仍未下山，昨出動空拍機搜尋未果。圖／民眾提供
發現洪男身影於16日清晨步行至十文巷，推測是前往屋我尾山登山步道至今仍未下山，昨出動空拍機搜尋未果。圖／民眾提供
發現洪男身影於16日清晨步行至十文巷，推測是前往屋我尾山登山步道至今仍未下山，昨出動空拍機搜尋未果。圖／民眾提供
發現洪男身影於16日清晨步行至十文巷，推測是前往屋我尾山登山步道至今仍未下山，昨出動空拍機搜尋未果。圖／民眾提供
發現洪男身影於16日清晨步行至十文巷，推測是前往屋我尾山登山步道至今仍未下山，昨出動空拍機搜尋未果。圖／民眾提供
發現洪男身影於16日清晨步行至十文巷，推測是前往屋我尾山登山步道至今仍未下山，昨出動空拍機搜尋未果。圖／民眾提供
發現洪男身影於16日清晨步行至十文巷，推測是前往屋我尾山登山步道至今仍未下山，昨出動空拍機搜尋未果。圖／民眾提供

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