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高雄再現浮屍5天第4具 警消愛河打撈憾見老翁已亡

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市愛河今天清晨發現浮屍，清潔人員打掃河邊環境，發現愛河水上有人載浮載沉，向119求救，消防隊員打撈時，發現是年約70多歲的老翁，已經死亡，警方報請檢察官相驗，查明確實死因。

高雄市近5天已發現4具浮屍，除了今天發現的老翁浮屍以外，7月19日在西子灣觀景台水域、高雄港22號碼頭水域，分別發現老翁及中年婦人的浮屍，7月20日在愛河也發現女浮屍。

今天清晨5時30分左右，1名清潔人員在前金區河東路打掃環境，發現愛河有人落水，馬上通報警、消；警、消到場，在河邊尋獲浮屍，發現是70多歲的老翁。

警方了解，老翁身上無明顯外傷，仍有現金，但無身分證件，研判無外力介入，將採集指紋釐清死者身分。

高雄市消防隊員今天在愛河打撈浮屍。記者林保光／翻攝
高雄市消防隊員今天在愛河打撈浮屍。記者林保光／翻攝

浮屍 愛河

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