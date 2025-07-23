高雄婦多日未擺攤 警消破門驚見死亡多日
攤販趙姓婦人多日未去市場擺攤，22日晚間朋友去她家找人，卻發現她住處大門深鎖，擔心出事報警協助，警、消晚間破門進屋，竟發現趙婦死亡多日，疑無外力介入，報請檢方相驗。
據了解，57歲的趙姓婦人與兒子同住高雄市三民區，平時在市場擺攤做生意，由於兒子外出工作，暫時1人獨居。
市場攤販發覺趙婦已經多日沒去擺攤，打電話也聯繫不上，22日晚間近8時30分，好友去她家找人，但是因她家門始終反鎖，朋友擔心出事便向警方求助。
三民二警分局員警會同消防隊員晚間9時許破門進屋，發現趙婦房間反鎖，破門後驚見趙婦躺在床上，已經死亡多日。警方勘查，屋內無打鬥跡象、門窗緊閉，但有可疑器具，研判無他殺嫌疑。
警方並通知趙婦的兒子回家，兒子見母親死亡，不禁痛哭。警方已報請檢察官相驗確實死因。
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