教保員連摑女童 苗縣府查辦 園方道歉、解聘

苗栗縣竹南鎮1間私立幼兒園驚傳不當管教，甘姓女教保員日前在教室對4歲女童連續掌摑、打手臂，多名孩童在旁目睹。畫面曝光後引發熱議，縣府教育處昨表示，將調查該教保員是否還有其他不當行為，視情節行政處分，園方則致歉表示，已解聘教保員、配合調查。

臉書社團「竹南大小事」前晚曝光1段幼兒園監視器畫面，時間註明是7月10日，女教保員不明原因教訓女童不停甩巴掌，挨打的女幼童被打到站不穩，頻頻向後退，女教保員甚至還拉孩子的衣服到面前繼續揮打，總共甩了10掌，直到女童雙手掩面，才讓孩子離開。

不少網友看過影片後相當憤怒，要求相關單位撤職查辦。縣長鍾東錦發聲，強調校園暴力零容忍，縣府在上周已展開處置，嚴禁關說、立案查辦，該名教師已撤職，也盼孩子家長早日走出陰霾。

該間幼兒園則發出公開聲明，表示該名甘姓教保員不當體罰，已立即終止聘任，並依兒少法通報主管機關與教育處，積極配合調查，也向受害家長表達誠摯歉意。園方還說，未來將強化教職員考核與監督巡堂等機制，也會定期替教職員安排兒童權益及情緒管理課程，期盼社會給他們改正機會。

苗栗縣教育處指出，已著手外聘律師、教保專業人員、兒少專家共3人成立調查小組，從本周起訪談學生家長、幼兒園相關人員，也會追溯甘姓教保員是否還有其他不當體罰行為，視情節處分。