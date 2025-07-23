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高醫大董座違法醫美、緋聞連爆 人事時機巧合？

聯合報／ 記者郭韋綺林琮恩／連線報導

高雄醫學大學董事長陳建志今年5月在小港醫院副院長馮明珠安排下做醫美手術，疑未依規定申請即使用管制藥品，遭高雄市衛生局裁處，連帶使他與馮明珠的緋聞意外曝光。

知情人士透露，外傳馮8月1日將接掌高醫總院副院長，內部有不服聲音，不倫戀此際被踢爆。時機巧合，也讓醫界議論紛紛。馮明珠昨透過小港醫院公關室否認不倫戀及以私害公等指控；陳建志仍未回應。

近日有人在「靠北護理師」社群爆料，馮明珠安排陳建志到高醫經營的小港醫院「私下」請整形醫師和麻醉醫師執行電波拉皮，但未進行手術照會，也未寫電子病歷，就擅用麻醉藥物，高醫大總院接獲檢舉向小港醫查詢，消息才傳出。爆料人並指，馮事後指示醫護人員以手寫紀錄補件歸檔，形同造假醫療紀錄。

高市衛生局表示，接獲檢舉後，6月28日派員稽查，針對醫院使用管制藥品與登載數量不符，7月3日依違反管制藥品管理條例，分別裁處醫院及行為醫師6萬元以上、30萬元以下罰鍰在案。醫院未依法製作病歷，亦同步釐清中。

衛福部食藥署統計，去年稽查1萬1962家存放管制藥品單位，2311家次違規，其中93件涉及「簿冊未依規定登載或登載不詳實」，與這次案件類型相同。

面對董事長違法私用手術、管制藥品風波，小港醫院表示，已主動提供相關資料，全力配合衛生局調查與實地查核作業，未來將更審慎檢視流程。

對於陳、馮二人疑交往，高醫大表示會向董事會報告，再進一步回應。

知情人士則透露，陳、馮兩人關係已是公開秘密，這次遭毀滅式爆料，恐與8月1日即將生效的總院高層人事異動有關，傳馮將升任總院副院長，緋聞才被掀爆。

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