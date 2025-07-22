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高醫大董座陳建志違法用管制藥品挨罰 食藥署：醫院登記不實去年僅8件

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

高醫大董事長陳建志在外遇對象、小港醫院副院長馮明珠協助下，至醫院接受醫美療程，卻涉違法使用管制藥品，遭高雄市政府衛生局裁罰。食藥署統計，113年共稽查1萬1962家機構管制藥品管理情況，查獲231家次違規，比率為1.93％，稽核259家醫院，僅11家違規，其中8件為與本次案件相同類型，簿冊未依規定登載、登載不詳實，另3件為「其他違規」。

依管制藥品管理辦法，可存放管制藥品場域包括醫院、診所、藥局、西醫製造業、西醫販賣業、畜牧獸醫機構、獸醫診療機構、動物用藥品製造業、動物用藥品販賣業、醫藥教育試驗研究機構等，食藥署實地稽查，近112及113年查獲「簿冊未依規定登載或登載不詳實」分別為195、93件，這類案件涉及違反管制藥品管理條例第28條第一項，可處新台幣6萬元以上，30萬元以下罰鍰。

「鏡周刊」報導，小港醫院副院長馮明珠及高醫大董事長陳建志關係匪淺，經常高調連袂參加活動，也多次被目擊同居一處，上月5日深夜，兩人更因爆發口角，經民眾報案，警方到場處理。傳出今年5月18日，馮明珠曾帶著陳建志，至高醫大經營小港醫院醫美中心做電波拉皮，「私下」請整形醫師和麻醉醫師執行，但未進行手術照會，未寫電子病歷，擅用麻醉藥物，在院內引發爭議，事後高醫大總院詢問小港醫院，消息才傳出。

馮明珠為使私自手術合理化，指示承辦人用手稿填報手術流程，形同造假醫療紀錄。且為規避免衛生局裁罰，找法界人士和醫美團隊商討對策，但負責手術的醫師無法認同，離職抗議。衛生局表示，確實接獲相關檢舉案，著手進入調查，也查獲該院使用管制藥品，違反管制藥品管理條例，已於7月3日依法裁處在案。

食藥署統計，113年共稽查1萬1962家機構管制藥品管理情況，查獲231家次違規，比率為1.93％，稽核259家醫院，僅11家違規，其中8件為與本次案件相同類型，簿冊未依規定登載、登載不詳實，另3件為「其他違規」。記者林琮恩／攝影
食藥署統計，113年共稽查1萬1962家機構管制藥品管理情況，查獲231家次違規，比率為1.93％，稽核259家醫院，僅11家違規，其中8件為與本次案件相同類型，簿冊未依規定登載、登載不詳實，另3件為「其他違規」。記者林琮恩／攝影

衛生局 高雄市

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