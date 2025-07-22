撿石10分鐘人不見 新竹工程公司董座赴屏東佳樂水失聯

在新竹經營某工程公司的57歲張姓董座，今天下午在屏東滿州鄉佳樂水漁村公園失蹤，據悉他疑似下水撿石頭橫越溪流後約5到10分就不見人影，妻子隨即趕緊報案，但目前扔在搜索行動，尚未找到。

據了解，張男在新竹市經營工程公司，資本額約500萬元，專營各式塗裝及水刀工程，已在竹科地區深耕超過20年。該公司自創立以來，致力於塗料技術與工法創新研發，特別是在噴漆與水刀除鏽領域具備獨到見解與技術實力。

張男經營的工程公司服務項目涵蓋水車運輸、自來水與工業用水調配、水資源運補、水塔與油槽除鏽、鋼構橋梁水刀除鏽、廠房與管架噴漆塗布等，提供科學園區與周邊產業工程支援。

記者致電工程公司詢問狀況，但並未獲得回應。張男的妻子與孩子仍在現場守候，張妻難過哽咽說，他跟老公帶著孩子來恆春半島玩兩天一夜，今天是第二天，結束後要去其他地方遊玩，未料下水撿石頭就失聯。

屏東縣消防局今天下午1時50分接獲報案後，隨即出動恆春分隊、滿州分隊與第四大隊，共4車10人，2艘救生艇，3輛水上摩托車，現場也有警方、海巡與威鯨救難協會協助搜尋中。

墾管處表示，該處地點是漁村公園沙灘往港口溪出水口，現場浪高超過一公尺，已達管制標準，沙灘有插兩面紅旗警示，禁止戲水跟游泳。