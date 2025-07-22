快訊

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

中職／愛妻搭機來台離世…魔鷹心碎仍重返球場 賽前對手暖心擁抱慰問

聽新聞
0:00 / 0:00

撿石10分鐘人不見 新竹工程公司董座赴屏東佳樂水失聯

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹經營某工程公司的57歲張姓董座，今天下午在屏東滿州鄉佳樂水漁村公園失蹤，據悉他疑似下水撿石頭橫越溪流後約5到10分就不見人影，妻子隨即趕緊報案，但目前扔在搜索行動，尚未找到。

據了解，張男在新竹市經營工程公司，資本額約500萬元，專營各式塗裝及水刀工程，已在竹科地區深耕超過20年。該公司自創立以來，致力於塗料技術與工法創新研發，特別是在噴漆與水刀除鏽領域具備獨到見解與技術實力。

張男經營的工程公司服務項目涵蓋水車運輸、自來水與工業用水調配、水資源運補、水塔與油槽除鏽、鋼構橋梁水刀除鏽、廠房與管架噴漆塗布等，提供科學園區與周邊產業工程支援。

記者致電工程公司詢問狀況，但並未獲得回應。張男的妻子與孩子仍在現場守候，張妻難過哽咽說，他跟老公帶著孩子來恆春半島玩兩天一夜，今天是第二天，結束後要去其他地方遊玩，未料下水撿石頭就失聯。

屏東縣消防局今天下午1時50分接獲報案後，隨即出動恆春分隊、滿州分隊與第四大隊，共4車10人，2艘救生艇，3輛水上摩托車，現場也有警方、海巡與威鯨救難協會協助搜尋中。

墾管處表示，該處地點是漁村公園沙灘往港口溪出水口，現場浪高超過一公尺，已達管制標準，沙灘有插兩面紅旗警示，禁止戲水跟游泳。

新竹市某中小企業57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今下午在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲未上岸，妻子趕緊報警，消防、海巡、警方、還出動空勤總隊直升機搜尋未果，搜救行動23日一早持續展開。記者劉星君／翻攝
新竹市某中小企業57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今下午在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲未上岸，妻子趕緊報警，消防、海巡、警方、還出動空勤總隊直升機搜尋未果，搜救行動23日一早持續展開。記者劉星君／翻攝

失蹤 新竹 屏東縣

延伸閱讀

屏東九棚被點名具太空港潛力 鍾佳濱：越靠近赤道越好

沉寂已久林智堅表態挺罷免 酸「新竹被按下暫停鍵」

疑下水撿石頭橫越溪流…滿州佳樂水沙灘遊客失聯 消防急救援

天文大潮東港一度出現逾15公分積淹水 屏東縣府啟動應變

相關新聞

蘇澳民宅大火釀2屍3命悲劇…研判起火點在1樓 疑是電動機車釀禍

宜蘭蘇澳鎮蘇濱路一處3樓出租民宅今天下午發生大火，燒死35歲印尼籍移工及懷孕7個月的30歲妻子，釀成2屍3命悲劇，研判起...

新北男未到班同事警覺報警 破門驚見夫妻陳屍屋內

新北市汐止區驚傳夫妻雙屍命案！1名男子今天因未正常到班，同事聯繫不上驚覺有異報警。警方下午4時許與消防人員趕抵男子住處破...

高醫大董座陳建志違法用管制藥品挨罰 食藥署：醫院登記不實去年僅8件

高醫大董事長陳建志在外遇對象、小港醫院副院長馮明珠協助下，至醫院接受醫美療程，卻涉違法使用管制藥品，遭高雄市政府衛生局裁...

影／新竹某公司老闆帶家人出遊 佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤

新竹市某中小企業經營工程公司的57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今天下午近2時在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲...

撿石10分鐘人不見 新竹工程公司董座赴屏東佳樂水失聯

在新竹經營某工程公司的57歲張姓董座，今天下午在屏東滿州鄉佳樂水漁村公園失蹤，據悉他疑似下水撿石頭橫越溪流後約5到10分...

又見天坑！京華廣場工地前出現「深約2米坑洞」 北市警急管制

台北市松山區八德路四段、京華廣場商辦案工地前，今天下午近5點，柏油路突然下陷、有空洞，轄區警方獲報趕抵，立刻協助放三角錐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。