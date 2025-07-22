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影／新竹某公司老闆帶家人出遊 佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤
新竹市某中小企業經營工程公司的57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今天下午近2時在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲未上岸，妻子趕緊報案，消防、海巡、警方到場、還出動空勤總隊直升機搜尋未果，搜救行動23日一早持續展開。
據了解，張男在新竹市經營一家工程公司擔任負責人，該公司資本額500萬元，根據台灣公司網站資料，公司經營室內裝潢、油漆粉刷、防水、水電工程等項目。張男帶家人來恆春半島2天1夜旅遊，今天22日是第二天，原本預計結束後還要去其他地方。張妻在現場焦急難過守候，希望老公能盡快出現。
海巡表示，失聯57歲張男身高180公分，身穿黑色三角褲下水，海巡出動2艇3車19人投入協尋。
消防局指出，今22日下午1時50分接獲張妻報案，丈夫在滿州鄉港口溪出水口，下水撿石頭後一直未上岸，不見蹤影，獲報後派遣第四大隊、滿州、恆春分隊出動6車、2艇、1空拍機、11人前往，現場指揮官是第四大隊長黃基峰，並通知警察局、海巡署、墾管處及威鯨救難協會等單位聯合馳援。
消防局表示，搜救人員抵達現場，與報案人確認失聯者可能位置，旋即下艇及以人鏈方式配合水上摩托車展開水面搜索，空勤總隊直升機同步在空中協尋，消防局人員搭配威鯨救難協會人員在失聯處下水搜尋，今日搜尋未果，明23日一早持續搜尋。
墾管處表示，該處為漁村公園沙灘，現場浪高超過1公尺，已達管制標準，現場一早就插2面紅旗警示，禁止戲水、游泳。
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