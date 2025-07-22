快訊

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

中職／愛妻搭機來台離世…魔鷹心碎仍重返球場 賽前對手暖心擁抱慰問

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新竹某公司老闆帶家人出遊 佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

新竹市某中小企業經營工程公司的57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今天下午近2時在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲未上岸，妻子趕緊報案，消防、海巡、警方到場、還出動空勤總隊直升機搜尋未果，搜救行動23日一早持續展開。

據了解，張男在新竹市經營一家工程公司擔任負責人，該公司資本額500萬元，根據台灣公司網站資料，公司經營室內裝潢、油漆粉刷、防水、水電工程等項目。張男帶家人來恆春半島2天1夜旅遊，今天22日是第二天，原本預計結束後還要去其他地方。張妻在現場焦急難過守候，希望老公能盡快出現。

海巡表示，失聯57歲張男身高180公分，身穿黑色三角褲下水，海巡出動2艇3車19人投入協尋。

消防局指出，今22日下午1時50分接獲張妻報案，丈夫在滿州鄉港口溪出水口，下水撿石頭後一直未上岸，不見蹤影，獲報後派遣第四大隊、滿州、恆春分隊出動6車、2艇、1空拍機、11人前往，現場指揮官是第四大隊長黃基峰，並通知警察局、海巡署、墾管處及威鯨救難協會等單位聯合馳援。

消防局表示，搜救人員抵達現場，與報案人確認失聯者可能位置，旋即下艇及以人鏈方式配合水上摩托車展開水面搜索，空勤總隊直升機同步在空中協尋，消防局人員搭配威鯨救難協會人員在失聯處下水搜尋，今日搜尋未果，明23日一早持續搜尋。

墾管處表示，該處為漁村公園沙灘，現場浪高超過1公尺，已達管制標準，現場一早就插2面紅旗警示，禁止戲水、游泳。

新竹市某中小企業57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今下午在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲未上岸，妻子趕緊報警，消防、海巡、警方、還出動空勤總隊直升機搜尋未果，搜救行動23日一早持續展開。記者劉星君／翻攝
新竹市某中小企業57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今下午在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲未上岸，妻子趕緊報警，消防、海巡、警方、還出動空勤總隊直升機搜尋未果，搜救行動23日一早持續展開。記者劉星君／翻攝
新竹市某中小企業57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今下午在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲未上岸，妻子趕緊報警，消防、海巡、警方、還出動空勤總隊直升機搜尋未果，搜救行動23日一早持續展開。記者劉星君／翻攝
新竹市某中小企業57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今下午在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲未上岸，妻子趕緊報警，消防、海巡、警方、還出動空勤總隊直升機搜尋未果，搜救行動23日一早持續展開。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局人員抵達現場，與報案人確認失聯者可能位置，旋即下艇及以人鏈方式配合水上摩托車展開水面搜索。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局人員抵達現場，與報案人確認失聯者可能位置，旋即下艇及以人鏈方式配合水上摩托車展開水面搜索。記者劉星君／翻攝
新竹市某中小企業57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今下午在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲未上岸，妻子趕緊報警，消防、海巡、警方、還出動空勤總隊直升機搜尋未果，搜救行動23日一早持續展開。記者劉星君／翻攝
新竹市某中小企業57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今下午在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲未上岸，妻子趕緊報警，消防、海巡、警方、還出動空勤總隊直升機搜尋未果，搜救行動23日一早持續展開。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局人員抵達現場，與報案人確認失聯者可能位置，旋即下艇及以人鏈方式配合水上摩托車展開水面搜索。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局人員抵達現場，與報案人確認失聯者可能位置，旋即下艇及以人鏈方式配合水上摩托車展開水面搜索。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局人員抵達現場，與報案人確認失聯者可能位置，旋即下艇及以人鏈方式配合水上摩托車展開水面搜索。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局人員抵達現場，與報案人確認失聯者可能位置，旋即下艇及以人鏈方式配合水上摩托車展開水面搜索。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局人員抵達現場，與報案人確認失聯者可能位置，旋即下艇及以人鏈方式配合水上摩托車展開水面搜索。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局人員抵達現場，與報案人確認失聯者可能位置，旋即下艇及以人鏈方式配合水上摩托車展開水面搜索。記者劉星君／翻攝
新竹市某中小企業57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今下午在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲未上岸，妻子趕緊報警，消防、海巡、警方、還出動空勤總隊直升機搜尋未果，搜救行動23日一早持續展開。記者劉星君／翻攝
新竹市某中小企業57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今下午在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲未上岸，妻子趕緊報警，消防、海巡、警方、還出動空勤總隊直升機搜尋未果，搜救行動23日一早持續展開。記者劉星君／翻攝
新竹市某中小企業57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今下午在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲未上岸，妻子趕緊報警，消防、海巡、警方、還出動空勤總隊直升機搜尋未果，搜救行動23日一早持續展開。記者劉星君／翻攝
新竹市某中小企業57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今下午在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲未上岸，妻子趕緊報警，消防、海巡、警方、還出動空勤總隊直升機搜尋未果，搜救行動23日一早持續展開。記者劉星君／翻攝

失聯 恆春 海巡署

延伸閱讀

沉寂已久林智堅表態挺罷免 酸「新竹被按下暫停鍵」

疑下水撿石頭橫越溪流…滿州佳樂水沙灘遊客失聯 消防急救援

海巡人員赴陸申請規定加嚴 海巡署：因應國安兼顧出國權益

高虹安邀韓國瑜掃街催票 綠營號召百工百業挺罷免

相關新聞

蘇澳民宅大火釀2屍3命悲劇…研判起火點在1樓 疑是電動機車釀禍

宜蘭蘇澳鎮蘇濱路一處3樓出租民宅今天下午發生大火，燒死35歲印尼籍移工及懷孕7個月的30歲妻子，釀成2屍3命悲劇，研判起...

新北男未到班同事警覺報警 破門驚見夫妻陳屍屋內

新北市汐止區驚傳夫妻雙屍命案！1名男子今天因未正常到班，同事聯繫不上驚覺有異報警。警方下午4時許與消防人員趕抵男子住處破...

高醫大董座陳建志違法用管制藥品挨罰 食藥署：醫院登記不實去年僅8件

高醫大董事長陳建志在外遇對象、小港醫院副院長馮明珠協助下，至醫院接受醫美療程，卻涉違法使用管制藥品，遭高雄市政府衛生局裁...

影／新竹某公司老闆帶家人出遊 佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤

新竹市某中小企業經營工程公司的57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今天下午近2時在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲...

撿石10分鐘人不見 新竹工程公司董座赴屏東佳樂水失聯

在新竹經營某工程公司的57歲張姓董座，今天下午在屏東滿州鄉佳樂水漁村公園失蹤，據悉他疑似下水撿石頭橫越溪流後約5到10分...

又見天坑！京華廣場工地前出現「深約2米坑洞」 北市警急管制

台北市松山區八德路四段、京華廣場商辦案工地前，今天下午近5點，柏油路突然下陷、有空洞，轄區警方獲報趕抵，立刻協助放三角錐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。