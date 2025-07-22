快訊

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

中職／愛妻搭機來台離世…魔鷹心碎仍重返球場 賽前對手暖心擁抱慰問

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇澳民宅大火釀2屍3命悲劇…研判起火點在1樓 疑是電動機車釀禍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳鎮蘇濱路一處3樓出租民宅今天下午發生大火，燒死35歲印尼移工及懷孕7個月的30歲妻子，釀成2屍3命悲劇，研判起火點位於1樓停業的快炒店，明天將進一步釐清是否是門口停放的電動機車及機車電池肇禍。

縣消防局今天下午1時28分獲報趕往現場，火勢從一樓快速燒到三樓，搶救滅火後在2樓到3樓的樓梯間發現印尼籍女子已無生命，接著在3樓廁所發現男移工，兩人送醫不治，死亡女子還是一名孕婦，不到7個月大的胎兒不幸跟著父母走了。

警方調查，起火的3層樓透天厝屋齡32年，屋主連同隔壁棟，出租給同是印尼籍的曾小姐，曾小姐租下2棟建物，再把另1棟的2、3樓出租給2位菲律賓及2位印尼籍移工，租屋處1樓是停業的快炒店，門口停放電動機車。

發生火災時，曾小姐通報救火，當時2樓的菲律賓男女房客外出工作，逃過一劫。經查，死者35歲印尼籍移工阿顧斯2018年來台，是水泥廠擔任作業員的合法移工，30歲妻子蒂亞是上周通報失聯的非法移工，同時命喪黃泉。

消防局火調人員初步勘驗，研判起火點在1樓，失火後濃煙往上竄燒，印尼籍夫妻逃生不及。由於停業的快炒店門口停放3輛電動機車與電動機車電池，懷疑與火警有關，火調人員明天將再度採證調查。

屋主最近委託仲介想出售房子，未料卻遭遇火災全毀，蘇澳鎮公所社會課收到消息趕赴現場關懷，啟動救助，頂寮里長李寶蓮也到場關心。

宜蘭蘇澳民宅大火釀成2屍3命悲劇，研判起火點可能是1樓電動機車。圖／消防局提供
宜蘭蘇澳民宅大火釀成2屍3命悲劇，研判起火點可能是1樓電動機車。圖／消防局提供
宜蘭蘇澳民宅大火釀成2屍3命悲劇，研判起火點可能是1樓電動機車。圖／民眾提供
宜蘭蘇澳民宅大火釀成2屍3命悲劇，研判起火點可能是1樓電動機車。圖／民眾提供
宜蘭蘇澳民宅大火釀成2屍3命悲劇，研判起火點可能是1樓電動機車。圖／消防局提供
宜蘭蘇澳民宅大火釀成2屍3命悲劇，研判起火點可能是1樓電動機車。圖／消防局提供
宜蘭蘇澳民宅大火釀成2屍3命悲劇，研判起火點可能是1樓電動機車。圖／消防局提供
宜蘭蘇澳民宅大火釀成2屍3命悲劇，研判起火點可能是1樓電動機車。圖／消防局提供

移工 印尼 火災 蘇澳 宜蘭 透天厝 電動機車

延伸閱讀

影／宜蘭蘇澳3層樓民宅大火釀2屍3命 男子及孕婦送醫不治

彰化縣社區治安評鑑18連霸 縣府這麼報答守望相助隊

影／宜蘭蘇澳民宅大火1男1女命危搶救中 女子是孕婦

基本工資追上日本？網友實算：台灣移工比在日本更能存錢

相關新聞

蘇澳民宅大火釀2屍3命悲劇…研判起火點在1樓 疑是電動機車釀禍

宜蘭蘇澳鎮蘇濱路一處3樓出租民宅今天下午發生大火，燒死35歲印尼籍移工及懷孕7個月的30歲妻子，釀成2屍3命悲劇，研判起...

新北男未到班同事警覺報警 破門驚見夫妻陳屍屋內

新北市汐止區驚傳夫妻雙屍命案！1名男子今天因未正常到班，同事聯繫不上驚覺有異報警。警方下午4時許與消防人員趕抵男子住處破...

高醫大董座陳建志違法用管制藥品挨罰 食藥署：醫院登記不實去年僅8件

高醫大董事長陳建志在外遇對象、小港醫院副院長馮明珠協助下，至醫院接受醫美療程，卻涉違法使用管制藥品，遭高雄市政府衛生局裁...

影／新竹某公司老闆帶家人出遊 佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤

新竹市某中小企業經營工程公司的57歲張姓負責人帶家人到恆春半島旅遊，今天下午近2時在滿州鄉佳樂水港口溪出海口涉險撿石頭遲...

撿石10分鐘人不見 新竹工程公司董座赴屏東佳樂水失聯

在新竹經營某工程公司的57歲張姓董座，今天下午在屏東滿州鄉佳樂水漁村公園失蹤，據悉他疑似下水撿石頭橫越溪流後約5到10分...

又見天坑！京華廣場工地前出現「深約2米坑洞」 北市警急管制

台北市松山區八德路四段、京華廣場商辦案工地前，今天下午近5點，柏油路突然下陷、有空洞，轄區警方獲報趕抵，立刻協助放三角錐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。