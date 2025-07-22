蘇澳民宅大火釀2屍3命悲劇…研判起火點在1樓 疑是電動機車釀禍

宜蘭蘇澳鎮蘇濱路一處3樓出租民宅今天下午發生大火，燒死35歲印尼籍移工及懷孕7個月的30歲妻子，釀成2屍3命悲劇，研判起火點位於1樓停業的快炒店，明天將進一步釐清是否是門口停放的電動機車及機車電池肇禍。

縣消防局今天下午1時28分獲報趕往現場，火勢從一樓快速燒到三樓，搶救滅火後在2樓到3樓的樓梯間發現印尼籍女子已無生命，接著在3樓廁所發現男移工，兩人送醫不治，死亡女子還是一名孕婦，不到7個月大的胎兒不幸跟著父母走了。

警方調查，起火的3層樓透天厝屋齡32年，屋主連同隔壁棟，出租給同是印尼籍的曾小姐，曾小姐租下2棟建物，再把另1棟的2、3樓出租給2位菲律賓及2位印尼籍移工，租屋處1樓是停業的快炒店，門口停放電動機車。

發生火災時，曾小姐通報救火，當時2樓的菲律賓男女房客外出工作，逃過一劫。經查，死者35歲印尼籍移工阿顧斯2018年來台，是水泥廠擔任作業員的合法移工，30歲妻子蒂亞是上周通報失聯的非法移工，同時命喪黃泉。

消防局火調人員初步勘驗，研判起火點在1樓，失火後濃煙往上竄燒，印尼籍夫妻逃生不及。由於停業的快炒店門口停放3輛電動機車與電動機車電池，懷疑與火警有關，火調人員明天將再度採證調查。

屋主最近委託仲介想出售房子，未料卻遭遇火災全毀，蘇澳鎮公所社會課收到消息趕赴現場關懷，啟動救助，頂寮里長李寶蓮也到場關心。