台南市東區便當店冒濃煙 消防滅火初判冷凍櫃底部電氣走火

台南市東區崇德路一間便當店，昨天晚間8時許傳出火警，現場冒出大量濃煙，附近住戶緊急撥打119通報；消防局獲報後出動7個分隊，到場後破門進入，迅速撲滅火勢，所幸並未有人員傷亡，起火原因初判為冷凍櫃下方電氣走火，共燃燒4台冰箱。

台南市消防局指出，昨天晚間8時9分獲報，住戶目擊便店冒出濃煙報案，消防出動13車26人，抵達後眼見大門深鎖，破壞側門進入，迅速布設水線滅火；火勢於8時23分撲滅，隨後進行排煙與熱顯像儀掃描，店員、老闆也趕往現場瞭解。

據了解，老闆透過手機遠端觀看即時監視器畫面，發現起火點來自冷凍櫃底部，初判為設備老化或電線短路；現場消防人員也進行住宅防火宣導，建議業者應主動裝設住宅用火災警報器，以提高火災初期警覺性，避免災情擴大。

消防局第七大隊大隊長石家源指出，高耗電電器如冷凍櫃、冷氣、微波爐等，務必配置獨立插座，避免多項大電流設備共用延長線，容易因過載導致走火。