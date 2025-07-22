電信業者巡查台南災區訊號異常 竟是宵小趁亂偷剪電纜線

颱風丹娜絲強襲台南，造成各地區災情慘重，許多電力通訊訊號都受到影響，不少電信業者也被罵翻，其中，有電信業者昨前往台南六甲巡查行動通訊基地台訊號異常情況，孰料，竟當場發現3名男子竟在偷剪訊號電纜線，業者當下趕緊報案，警方到場逮獲3男，詢後依竊盜現行犯逮捕偵辦。

麻豆警方表示，電信業者台灣大哥大昨發現設置在六甲的行動通訊基地台訊號異常，原以為是颱風風災所致，派員前往前往現場查修，沒想到卻發現3名男子竟在切割基地台訊號電纜線，且許多已被搬運上車，業者當下也趕緊報案。

據了解，3名男子疑為其他電信業者的外包維修人員，因南部地區受颱風影響造成通訊中斷，3人趁支援南下維修的機會，發現台灣大哥大基地台無人看管，大膽竊取電纜線，警方接獲通報到場，在六甲一處產業道路逮獲3人，當場查扣訊號線約700公尺及作案工具油壓剪2支，初估損失金額約50萬，詢後依加重竊盜罪嫌報請南檢偵辦。

麻豆警方指出，風災期間公共設施易受破壞，也容易成不法之徒覬覦的目標，後續將持續強化轄區巡邏與查緝作為，維護災後公共安全與通訊穩定，若有不肖之徒乘虛而入、趁火打劫行徑，警方也將依法嚴加查辦。