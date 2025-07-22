快訊

726大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向

立院今函送「普發一萬」特別條例 政院10天內須決定是否覆議

才傳分居！ㄚ頭5年婚姻疑貌合神離「簽字離婚」 經紀人發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／逛大遠百偷法國精品5500元髮夾 台中妙齡女今落網稱「忍不住」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市大遠百的三樓的法國品牌「Alexandre de paris」昨天傳出竊案，一名穿著清涼的年輕女子，順手偷走一個要價5500元得髮夾，警方獲報後，花11小時將涉案張姓女子查緝到案，張女辯稱「看到喜歡忍不住」，今天依竊盜罪送辦。

經查，昨天晚上大遠百的法國品牌「Alexandre de paris」櫃位，昨晚有店員發現，一支要價5500元的髮夾短少，經調閱監視器後，發現是一名年輕女子所為，第六警分局市政所獲報後，展開查緝。

不過因受限當時櫃位的監視器數量、角度，有「監控死角」的狀況，不過警方仍依照經驗、涉案女子的動線，以及外部影像的科技工具，鎖定是張姓女子（24歲）涉案，今天上午11時許將張女查緝到案。

張女辯稱，「看到喜歡的東西忍不住」，全案警詢後今依竊盜罪送辦。

警方呼籲，商場百貨業者應強化監視器設備配置與員工防竊教育，避免類似案件一再重演。同時也提醒消費者，選購時留意周遭環境與自身財物安全，有任何異狀請即時通報。

台中市張姓女子昨天在大遠百行竊一支要價5500元的髮夾。示意圖／讀者提供
台中市張姓女子昨天在大遠百行竊一支要價5500元的髮夾。示意圖／讀者提供
台中市張姓女子昨天在大遠百行竊一支要價5500元的髮夾。圖／摘自社會事新聞影音
台中市張姓女子昨天在大遠百行竊一支要價5500元的髮夾。圖／摘自社會事新聞影音

竊盜 監視器 台中市

延伸閱讀

影／GD演唱會實名制遭攻破！黃牛掃票偽造身分證 4人賺2000萬落網

越獄1年多落網 厄瓜多頭號逃犯引渡至美國受審

高雄男駕車衝撞路邊轎車5次 網酸「沒帶沙拉油進不去」落網原因曝

北聯幫北檢外砍人！警查出天道盟用博弈網站賺錢 組頭落網畫面曝

相關新聞

影／宜蘭蘇澳3層樓民宅大火釀2屍3命 男子及孕婦送醫不治

宜蘭蘇澳鎮蘇濱路一戶3層樓民宅今天下午發生大火，火勢從1樓全面燒到3樓，消防人員在2至3樓的樓梯間發現1名孕婦，隨後又在...

獨／不倫戀情曝光 傳馮明珠8月將升任總院副院長引發護理部反彈

高雄醫學大學董事長陳建志與高醫經營小港醫院副院長馮明珠爆不倫戀，引發外界側目。但據了解，馮與高醫大董座外遇多年，此事再度...

影／計程車違規左轉釀禍驚悚撞擊瞬間曝光 後座乘客當場慘死

新北市46歲馮男昨晚與32歲陳姓越南籍女性友人至萬華區聚餐唱歌，結束後搭乘67歲趙男駕駛的計程車欲返回新莊住處。不料趙男...

影／逛大遠百偷法國精品5500元髮夾 台中妙齡女今落網稱「忍不住」

台中市大遠百的三樓的法國品牌「Alexandre de paris」昨天傳出竊案，一名穿著清涼的年輕女子，順手偷走一個要...

在酒店狂歡大爛醉…北市男賴在地上不走 被警抬走一度歡呼

陶姓男子今天凌晨在北市中山區某酒店喝酒，疑因喝的太醉賴在地上不走，酒店幹部無奈之下報警，警方趕抵好說逮說還是講不聽，最後...

酒駕遭吊照竟還繼續開！男開小貨車轉彎失控 橋上側翻畫面曝

新北市板橋區城林橋今天下午發生翻車意外。54歲傅男駕駛小貨車行經城林橋欲右轉引道往環漢路方向時，疑因轉彎不慎車輛失控側翻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。