影／逛大遠百偷法國精品5500元髮夾 台中妙齡女今落網稱「忍不住」

台中市大遠百的三樓的法國品牌「Alexandre de paris」昨天傳出竊案，一名穿著清涼的年輕女子，順手偷走一個要價5500元得髮夾，警方獲報後，花11小時將涉案張姓女子查緝到案，張女辯稱「看到喜歡忍不住」，今天依竊盜罪送辦。

經查，昨天晚上大遠百的法國品牌「Alexandre de paris」櫃位，昨晚有店員發現，一支要價5500元的髮夾短少，經調閱監視器後，發現是一名年輕女子所為，第六警分局市政所獲報後，展開查緝。

不過因受限當時櫃位的監視器數量、角度，有「監控死角」的狀況，不過警方仍依照經驗、涉案女子的動線，以及外部影像的科技工具，鎖定是張姓女子（24歲）涉案，今天上午11時許將張女查緝到案。

張女辯稱，「看到喜歡的東西忍不住」，全案警詢後今依竊盜罪送辦。

警方呼籲，商場百貨業者應強化監視器設備配置與員工防竊教育，避免類似案件一再重演。同時也提醒消費者，選購時留意周遭環境與自身財物安全，有任何異狀請即時通報。