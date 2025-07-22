影／宜蘭蘇澳3層樓民宅大火釀2屍3命 男子及孕婦送醫不治

宜蘭蘇澳鎮蘇濱路一戶3層樓民宅今天下午發生大火，火勢從1樓全面燒到3樓，消防人員在2至3樓的樓梯間發現1名孕婦，隨後又在3樓廁所發現1名男性，兩人送醫搶救不治連同腹中胎兒，這場不幸火警釀成兩屍三命。警方證實，死亡者身分是印尼籍夫妻。

警消調查，民宅樓下原本經營印尼小吃，但最近掛出房屋出售看板，裡頭住著一對印尼籍夫妻及一對菲律賓籍夫妻。

宜蘭縣消防局下午1時28分接獲110轉報，這間3層樓獨棟民宅發生火警，現場1樓火煙竄出，出動5個消防分隊救援，火燒快速延燒到3樓，烈焰衝天，附近鄰居表示屋內住著一名孕婦，情況危急。

消防人員2時許控制火勢後進屋搜索，在2、3樓樓梯間發現1女子倒臥，送醫確定是名孕婦，稍後又在3樓廁所尋獲1名男性，兩人被發現時都OHCA無心跳呼吸，送醫傷勢過重，救不回來。