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桃園小貨車撞大貨車 「車頭嚴重變形」25歲駕駛夾車內骨折

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區春日路和健行路口今下午發生一起驚險車禍，一輛小貨車不明原因撞上前方一輛大貨車，造成小貨車車頭嚴重變形毀損，小貨車駕駛25歲張姓男子被夾在駕駛座，動彈不得。經消防人員搶救，張男被救出時左小腿骨折、全身多處擦挫傷，所幸無生命危險。

桃園市消防局今下午1時40分接獲報案，桃園區春日路和健行路交叉路口發生車禍，請派救護車、消防車前往協助。第一大隊大有分隊獲報出動消防人員17名、消防車7輛及救護車1輛到場，現場為大貨車與小貨車發生交通事故，小貨車司機受困於駕駛座。

對此消防人員給予破壞器材脫困，救護人員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置。受困的25歲張姓男子多處受傷，被救出時左小腿骨折、右小腿及左手肘擦傷，所幸意識清楚送往敏盛醫院救治，詳細事發經過待進一步調查。

桃園市桃園區春日路和健行路口今下午發生一輛小貨車撞上前方一輛大貨車，造成小貨車車頭嚴重變形，小貨車駕駛25歲張姓男子被夾在駕駛座。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區春日路和健行路口今下午發生一輛小貨車撞上前方一輛大貨車，造成小貨車車頭嚴重變形，小貨車駕駛25歲張姓男子被夾在駕駛座。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區春日路和健行路口今下午發生一輛小貨車撞上前方一輛大貨車，造成小貨車車頭嚴重變形，小貨車駕駛25歲張姓男子被夾在駕駛座。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區春日路和健行路口今下午發生一輛小貨車撞上前方一輛大貨車，造成小貨車車頭嚴重變形，小貨車駕駛25歲張姓男子被夾在駕駛座。記者周嘉茹／翻攝

桃園 骨折 車禍 消防人員 交通事故

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