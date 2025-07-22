桃園小貨車撞大貨車 「車頭嚴重變形」25歲駕駛夾車內骨折

桃園市桃園區春日路和健行路口今下午發生一起驚險車禍，一輛小貨車不明原因撞上前方一輛大貨車，造成小貨車車頭嚴重變形毀損，小貨車駕駛25歲張姓男子被夾在駕駛座，動彈不得。經消防人員搶救，張男被救出時左小腿骨折、全身多處擦挫傷，所幸無生命危險。

桃園市消防局今下午1時40分接獲報案，桃園區春日路和健行路交叉路口發生車禍，請派救護車、消防車前往協助。第一大隊大有分隊獲報出動消防人員17名、消防車7輛及救護車1輛到場，現場為大貨車與小貨車發生交通事故，小貨車司機受困於駕駛座。

對此消防人員給予破壞器材脫困，救護人員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置。受困的25歲張姓男子多處受傷，被救出時左小腿骨折、右小腿及左手肘擦傷，所幸意識清楚送往敏盛醫院救治，詳細事發經過待進一步調查。