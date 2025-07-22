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在酒店狂歡大爛醉…北市男賴在地上不走 被警抬走一度歡呼

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陶姓男子今天凌晨在北市中山區某酒店喝酒，疑因喝的太醉賴在地上不走，酒店幹部無奈之下報警，警方趕抵好說逮說還是講不聽，最後用抬的將人帶至派出所管束，期間陶男情緒高漲，一度「唷呼」歡呼。員警聯繫家屬到場，陶男在派出所約待2個小時後離去。

中山二派出所今天凌晨6點20分獲報錦州街48號有糾紛趕抵，到場了解是陶男（30歲）跟友人在酒店喝酒，友人都散去了陶男還在酒店包廂內，酒店幹部協助離去，陶男卻賴在大樓一樓管理室地上不走，影響進出。

陶男疑因太想繼續喝了，數度表示「為什麼我要走」、「我還要繼續喝」等語，甚至太醉了還對警察問說「你們是誰？」，警察無奈回「我們是警察」，現場員警勸說起身，見他不配合，甚至無法控制情緒出拳、出腳，無奈用抬的將人帶回派出所管束，通知家人後，早上8點多由家屬帶回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陶姓男子今天凌晨酒醉，賴在中山區酒店大樓旁的一樓管理室不走，員警到場用抬的派至派出所管束。記者翁至成／翻攝
陶姓男子今天凌晨酒醉，賴在中山區酒店大樓旁的一樓管理室不走，員警到場用抬的派至派出所管束。記者翁至成／翻攝
陶姓男子今天凌晨酒醉，賴在中山區酒店大樓旁的一樓管理室不走，員警到場用抬的派至派出所管束。示意圖／AI生成
陶姓男子今天凌晨酒醉，賴在中山區酒店大樓旁的一樓管理室不走，員警到場用抬的派至派出所管束。示意圖／AI生成

酒店 警察 幹部

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