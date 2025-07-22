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賭客上廁所見警埋伏來不及反鎖房門 19人全遭逮捕

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣溪州鄉一處偏僻三合院常有陌生人進出，警方據報前往埋伏，有1名賭客要去如廁，發現警察後跑回房間要反鎖房門，被員警抓住，進入逮捕21人，詢問後依賭博罪嫌移送賭場主持人和把風人，依社會秩序維護法依法裁處19名賭客。

據了解，溪州鄉一處偏僻三合院最近一個多月常有陌生人進出，屋內喧嘩，警方接獲報案，研判是流動職業賭場，日前晚間派員持搜索票前往埋伏，避開外面把風男子，走近燈火通明的護龍房間，1名男子從房間走出要去上廁所，看見警察，趕快折返要跑進房間通風報信，要反鎖房門時被抓住，順勢推開房門，裡面男女見警察來了驚慌亂成一團。

警方清查，這個流動賭場由49歲王姓男子主持，陳姓男子負責把風，經營職業賭場供賭客用撲克牌玩「四支刀」，當天19名40歲至60歲男女賭客當天最大押注每次3萬元，警方現場查扣賭金及抽頭金合計5萬7600元，詢問後王、陳二男移送偵辦，賭客依社維法均裁處罰金9千元。

北斗分局長楊志源今表示，賭博易釀傾家蕩產及家庭悲劇，更容易衍生暴力討債等治安問題，民眾若發現賭場可撥打110勇於檢舉。

彰化縣溪州鄉一處三合院護龍房間被當作流動賭場，警方進入查緝賭博。圖／民眾提供
彰化縣溪州鄉一處三合院護龍房間被當作流動賭場，警方進入查緝賭博。圖／民眾提供

賭場 房間 警察

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