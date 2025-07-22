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影／山區大雨溪水暴漲！16名登山客受困4天 今平安獲救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

連日山區大雨，造成溪水暴漲，二團共16名登山客受困山區4天，台中市消防局連日派救難人員救援，因溪流強勁，消防人員先想辦法運送食物給受困者，今天冒險拉繩逐一安全救出16人，搜救過程因溪流強，搜救人員全身衣物濕透。

台中市消防局本月19日早上6時26分獲報，和平區遠多志山前營地有登山客需救援，通知梨山分隊整備，當天早上9時出勤，出動消防車1輛、消防人員4名，現場由分隊長關逸鴻率隊前往。

受困是二團共16人登山團，年齡均稍微年長，位於遠多志山前營地，因山上連日下雨導致耳無溪暴漲而無法下山，民眾回報座標位置等待救援。

第一梯次搜救人員中午12時43分抵達耳無溪17.5K登山口，到耳無溪營地搜救，搜救人員立即尋找有無適當架設點，但現場水流湍急變大、雨勢漸增，無法架設橫渡系統救援，下撤至730林道15K處安全處所紮營。

隔天早上6時再次前往耳無溪營地搜索救援，水流依舊湍急且持續豪雨，搜救人員衣物均已濕透，為避免身體不適下午撤回分隊休息，準備隔天運送物資給受困者。

本月21日第二梯次搜救人員由小隊長黃暉銘率隊，消防人員4名及2名協作，早上8時50分自梨山分隊出發，10時39分起登，下午3時30分順利將物資送給待救人員，因水勢湍急與待救人員溝通後，先於耳無溪營地附近紮營，今天早上再次評估水勢是否適合搜救人員架設橫渡系統協助脫困。

今天第二梯次搜救人員由小隊長黃暉銘率隊，消防人員4名及2名協作，早上8時5分再次評估現場水勢緩和，準備架設繩索橫渡並測試安全性，10時52分順利將受困16位民眾救出，並陪同登山民眾撤退至登山口。

台中市消防局派多人救援和平區遠多志山前營地山難，今天共救出16名登山客。圖／台中市消防局提供
台中市消防局派多人救援和平區遠多志山前營地山難，今天共救出16名登山客。圖／台中市消防局提供
台中市消防局派多人救援和平區遠多志山前營地山難，今天共救出16名登山客。圖／台中市消防局提供
台中市消防局派多人救援和平區遠多志山前營地山難，今天共救出16名登山客。圖／台中市消防局提供
台中市消防局派多人救援和平區遠多志山前營地山難，今天共救出16名登山客。圖／台中市消防局提供
台中市消防局派多人救援和平區遠多志山前營地山難，今天共救出16名登山客。圖／台中市消防局提供
台中市消防局派多人救援和平區遠多志山前營地山難，今天共救出16名登山客。圖／台中市消防局提供
台中市消防局派多人救援和平區遠多志山前營地山難，今天共救出16名登山客。圖／台中市消防局提供

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